Минобороны Грузии обновляет автопарк - солдаты будут ездить на микроавтобусах FORD

Согласно плану, устаревшая спецтехника в грузинской армии должна быть поэтапно заменена современными машинами, произведенными мировыми гигантами

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Министерство обороны Грузии приобрело 20 единиц новых микроавтобусов марки FORD TRANSIT и семь единиц специализированных автохолодильников, в рамках программы закупки новой техники, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках программы "забота о военных" мы приобрели более 500 единиц техники, которые обеспечивают безопасное и комфортное передвижение военнослужащих. Также сегодня мы получили спецтехнику, которая обеспечит снабжение баз продуктами питания", – заявил замминистра обороны Джуаншер Бурчуладзе.

Ранее в рамках проекта ведомство приобрело пикапы грузоподъемностью 0,75 тонны типа FORD Ranger и Toyota Hilux, а также закупило новые вездеходы марки Toyota Land Cruiser.

Всего Минобороны Грузии планирует приобрести более 500 единиц спецтехники.

По инициативе министра обороны Ираклия Гарибашвили, устаревшая спецтехника будет поэтапно заменена современными автотранспортными средствами спецназначения, произведенными такими мировыми гигантами, как немецкий MAN, итальянский IVECO и американский FORD.