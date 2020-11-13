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Территория у здания ЦИК Грузии утром 9 ноября 2020 года. Поломанные ограждения, камни и мусор

ЦИК официально назвал дату второго тура выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (12)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201113/250033354/TsIK-ofitsialno-nazval-datu-vtorogo-tura-vyborov.html

Вторые туры мажоритарных выборов проводятся в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия назначила дату вторых туров мажоритарных выборов на 21 ноября, заявил зампредседателя ЦИК Георгий Шарабидзе на брифинге.

ЦИК Грузии в пятницу провел итоговое заседание, на котором рассмотрел поступившие жалобы. Заседание проходило на фоне акции протеста у здания комиссии и перепалок на самом заседании.

"Сегодня ЦИК назначил вторые туры, которые пройдут в установленный законом срок – 21 ноября этого года", - сказал Шарабидзе.

Выборы в местные органы власти
© Sputnik / Levan Avlabreli
Выборы 2020: ЦИК Грузии отчитался по пересчету голосов

Шарабидзе не уточнил, во скольких округах назначены вторые туры, однако, согласно предварительным данным, обнародованным на сайте комиссии, таких округов 17.

Вторые туры мажоритарных выборов проводятся в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре. Во второй тур автоматически попадают два кандидата с лучшими результатами.

Согласно информации на сайте ЦИК, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов в восьми округах Тбилиси, а также в Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и в округах Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи; Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги; Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати и Кеда, Шуахеви, Хуло и район Хелвачаури без села Махинджаури

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (12)


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