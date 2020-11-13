ЦИК официально назвал дату второго тура выборов

Вторые туры мажоритарных выборов проводятся в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия назначила дату вторых туров мажоритарных выборов на 21 ноября, заявил зампредседателя ЦИК Георгий Шарабидзе на брифинге.

ЦИК Грузии в пятницу провел итоговое заседание, на котором рассмотрел поступившие жалобы. Заседание проходило на фоне акции протеста у здания комиссии и перепалок на самом заседании.

"Сегодня ЦИК назначил вторые туры, которые пройдут в установленный законом срок – 21 ноября этого года", - сказал Шарабидзе.

Шарабидзе не уточнил, во скольких округах назначены вторые туры, однако, согласно предварительным данным, обнародованным на сайте комиссии, таких округов 17.

Вторые туры мажоритарных выборов проводятся в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре. Во второй тур автоматически попадают два кандидата с лучшими результатами.

Согласно информации на сайте ЦИК, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов в восьми округах Тбилиси, а также в Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и в округах Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи; Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги; Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати и Кеда, Шуахеви, Хуло и район Хелвачаури без села Махинджаури