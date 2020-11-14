ЦИК Грузии подвел итоги выборов по пропорциональной системе

По данным ЦИК в выборах приняли участие 1 992 891 избиратель. Недействительными были признаны 65 434 бюллетени

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия подвела итоги парламентских выборов по пропорциональной системе, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 48,22% голосов.

В парламент также прошли восемь оппозиционных партий и блоков:

Партия/Блок Число голосов Процент голосов "Единое национальное движение – Сила в единстве" 523 127 27,18% "Европейская Грузия – движение за свободу" 72 986 3,79% "Лело для Грузии" 60 712 3,15% Стратегия Агмашенебели 60 671 3,15% Альянс патриотов Грузии 60 480 3,14% Гирчи 55 598 2,89% Граждане 25 508 1,33% Лейбористская партия 19 314 1,00%

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 992 891 избиратель. Недействительными были признаны 65 434 бюллетени.

Эти итоги могут быть в течение суток обжалованы в суде.