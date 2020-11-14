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Зугдиди. Парламентские выборы 2020. Бюллетени в урне для голосования

ЦИК Грузии подвел итоги выборов по пропорциональной системе

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (705)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201114/250034872/TsIK-Gruzii-podvel-itogi-proportsionalnykh-vyborov.html

По данным ЦИК в выборах приняли участие 1 992 891 избиратель. Недействительными были признаны 65 434 бюллетени

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия подвела итоги парламентских выборов по пропорциональной системе, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 48,22% голосов.

В парламент также прошли восемь оппозиционных партий и блоков:

Партия/Блок Число голосов Процент голосов
"Единое национальное движение – Сила в единстве" 523 127 27,18%
"Европейская Грузия – движение за свободу" 72 986 3,79%
"Лело для Грузии" 60 712 3,15%
Стратегия Агмашенебели 60 671 3,15%
Альянс патриотов Грузии 60 480 3,14%
Гирчи 55 598 2,89%
Граждане 25 508 1,33%
Лейбористская партия 19 314 1,00%

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 992 891 избиратель. Недействительными были признаны 65 434 бюллетени. 

Эти итоги могут быть в течение суток обжалованы в суде.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (705)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы


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