ЦИК Грузии подвел итоги выборов по пропорциональной системе

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия подвела итоги парламентских выборов по пропорциональной системе, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 48,22% голосов.
В парламент также прошли восемь оппозиционных партий и блоков:
|Партия/Блок
|Число голосов
|Процент голосов
|"Единое национальное движение – Сила в единстве"
|523 127
|27,18%
|"Европейская Грузия – движение за свободу"
|72 986
|3,79%
|"Лело для Грузии"
|60 712
|3,15%
|Стратегия Агмашенебели
|60 671
|3,15%
|Альянс патриотов Грузии
|60 480
|3,14%
|Гирчи
|55 598
|2,89%
|Граждане
|25 508
|1,33%
|Лейбористская партия
|19 314
|1,00%
По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 992 891 избиратель. Недействительными были признаны 65 434 бюллетени.
Эти итоги могут быть в течение суток обжалованы в суде.