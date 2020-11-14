Второй раунд переговоров: чего ждет оппозиция от диалога с "Грузинской мечтой"

Уже через несколько часов в центре грузинской столицы должна стартовать очередная масштабная акция протеста, а пока представители власти и оппозиции сидят за столом переговоров

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В резиденции посла США Грузии в эти минуты проходит второй раунд переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на котором представители оппозиции собираются выслушать предложение правящей силы.

В переговорах участвуют восемь оппозиционных партий, которые по данным Центральной избирательной комиссии преодолели избирательный барьер.

"Мы подождем, что скажет "Грузинская мечта", но сегодняшнюю встречу осложнило решение ЦИК Грузии, которое лишило оппозицию права на судебное обжалование. Такой ответ властей на диалог и на попытку разрядить обстановку сделало сложный диалог еще более сложным", – сказал Давид Бакрадзе.

В то же время лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе отметил, что оппозиция посмотрит, что может предложить власть.

"Важно, что процесс продолжается и продолжается в краткие сроки. Мы готовы к диалогу, который основан на выполнении наших требований, в остальном посмотрим", – сказал Вашадзе.

На данном этапе оппозиция требует смены избирательной администрации и досрочных парламентских выборов, в противном случае она отказывается входить в парламент и участвовать во втором туре мажоритарных выборов.

"Наши требования неизменны. Мы требуем новых выборов, так как выборы 31 октября 2020 года были постыдно тотально сфальсифицированы. Мы не согласимся на пересчет, так как все урны были у одной партии – "Грузинской мечты". Они осуществили массу манипуляций и уже нет смысла пересчета", – сказала лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.

А вот лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили все же выразил надежду, что правящая партия предложит компромисс.

"Я жду, что "Грузинская мечта" предложит такой разумный компромисс, что протест не продолжится и страна успокоится. Необходимо адекватное предложение с их стороны. Мы ждем конкретного предложения и пришли для этого", – сказал Элисашвили.

Между тем, через несколько часов на проспекте Руставели начнется новая акция оппозиции, не признающей итогов парламентских выборов и требующей нового голосования.

А ЦИК Грузии тем временем подвел окончательные итоги выборов по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22%. Голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте. Без официального объявления данные были выложены на сайте комиссии.