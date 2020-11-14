Кто, где, когда: ЦИК Грузии рассказал все о втором туре мажоритарных выборов

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Вторые туры мажоритарных выборов пройдут в 17 округах в Грузии 21 ноября. В основном в них вышли представители нынешней правящей партии "Грузинская мечта" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение – Сила в единстве", говорится в информации на сайте ЦИК Грузии.
Согласно законодательству Грузии, второй тур мажоритарных выборов, в котором участвуют два кандидата с лучшими результатами, назначается в том округе, где ни один из представленных кандидатов в первом туре не смог набрать более 50% избирателей. Победившим во втором туре считается тот кандидат, который получит больше голосов.
Согласно данным ЦИК, второй тур пройдет во всех восьми округах Тбилиси, где оппозиция перед выборами договорилась представить совместных кандидатов. Сюрпризом стало прохождение во второй тур лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который в объединении оппозиции на тот момент не участвовал.
|Округ
|Кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия
|Кандидат от оппозиции
|Мтацминда-Крцаниси
|Бека Одишария
|Шалва Шавгулидзе - "Европейская Грузия"
|Ваке
|Нодар Турдзеладзе
|Элене Хоштария - "Европейская Грузия"
|Сабуртало
|Давид Сергеенко
|Алеко Элисашвили - "Граждане"
|Исани
|Каха Кахишвили
|Хатия Деканоидзе – "Единое национальное движение"
|Самгори
|Созар Субари
|Леван Хабеишвили – "Единое национальное движение"
|Дидубе-Чугурети
|Георгий Вольский
|Зураб Джапаридзе – "Гирчи"
|Надзаладеви
|Михаил Кавелашвили
|Шалва Нателашвили – "Лейбористкая партия"
|Глдани
|Леван Кобиашвили
|Ника Мелия – "Единое национальное движение"
Также вторые туры пройдут и в ряде регионов, где сойдутся в борьбе кандидаты "Грузинской мечты" и "Единого национального движения".
|Округ
|Кандидат от партии "Грузинская мечта –Демократическая Грузия"
|Кандидат от "Единого национального движения"
|Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
|Ираклий Кадагишвили
|Георгий Ботковели
|Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
|Шалва Кереселидзе
|Цезарь Чочели
|Рустави, Гардабани
|Нино Лацабидзе
|Давид Киркитадзе
|Хашури, Карели
|Заал Дугладзе
|Нато Чхеидзе
|Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати
|Бежан Накадзе
|Каха Гецадзе
|Кутаиси
|Заза Ломинадзе
|Григол Вашадзе
|Зугдиди
|Ираклий Чиковани
|Малхаз Джалагония
|Батуми
|Ресан Концелидзе
|Леван Варшаломидзе
|Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло
|Анзор Болквадзе
|Миша Болквадзе