Кто, где, когда: ЦИК Грузии рассказал все о втором туре мажоритарных выборов

Вторые туры мажоритарных выборов проводятся в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Вторые туры мажоритарных выборов пройдут в 17 округах в Грузии 21 ноября. В основном в них вышли представители нынешней правящей партии "Грузинская мечта" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение – Сила в единстве", говорится в информации на сайте ЦИК Грузии.

Согласно законодательству Грузии, второй тур мажоритарных выборов, в котором участвуют два кандидата с лучшими результатами, назначается в том округе, где ни один из представленных кандидатов в первом туре не смог набрать более 50% избирателей. Победившим во втором туре считается тот кандидат, который получит больше голосов.

Согласно данным ЦИК, второй тур пройдет во всех восьми округах Тбилиси, где оппозиция перед выборами договорилась представить совместных кандидатов. Сюрпризом стало прохождение во второй тур лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который в объединении оппозиции на тот момент не участвовал.