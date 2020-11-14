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Акция оппозиции 14 ноября 2020 года - противники власти собираются у парламента на новый протест

Оппозиция собралась на новой масштабной акции протеста в центре Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (79)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201114/250036343/Oppozitsiya-sobralas-na-novoy-masshtabnoy-aktsii-protesta-v-tsentre-Tbilisi.html

Главное требование оппозиции остается неизменным – проведение досрочных парламентских выборов в стране, так как результаты прошедших выборов она считает сфальсифицированными

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сторонники грузинской оппозиции в субботу днем собрались на очередной митинг в центре грузинской столицы.

Акция протеста традиционно проходит на площади перед парламентом Грузии. После трех часов число протестующих продолжает увеличиваться, а проспект Руставели уже перекрыт.

"Наше послание то же самое, что и 31 октября. Мы не смиримся с той реальностью, которую оформила Центральная избирательная комиссия. Эта реальность изменится, когда пройдут новые выборы и народ возьмет власть в руки. Мы не войдем в парламент и будем требовать новых выборов", – сказал представитель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом на акции стараются соблюдать меры предосторожности: всем митингующим бесплатно раздают маски и предлагают продизенфицировать руки антисептиком.

В прошлое воскресенье оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела масштабную акцию протеста в центре Тбилиси, а затем у Центризбиркома с требованием отставки ЦИК в полном составе. Для разгона протестующих полиция применила водометы и перцовый спрей.

На следующий день оппозиция вновь собралась вместе со сторонниками у парламента Грузии и бойкотировала введенный из-за коронавируса запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов. В результате оставшиеся у здания законодательного органа митингующие получили штраф. Ограничения действуют и по сей день.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты и участвовать во втором туре мажоритарных выборов.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (79)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Тбилиси, Акция протеста


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