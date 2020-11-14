Акция протеста в Тбилиси завершилась пораньше – чтобы участники не попали под штрафы

Следующая акция протеста пройдет в день визита в Грузию госсекретаря США Майка Помпео, а ее формат, как обещает оппозиция, будет необычным

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Лидеры грузинской оппозиции в эту субботу решили не провоцировать ситуацию и завершили акцию у парламента пораньше, чтобы все участники смогли добраться домой до наступления "часа х".

Согласно решению правительства, с 22.00 и до пяти утра в стране из-за коронавируса действует запрет на пребывание на улице. Штраф составляет 2000 лари, что больше средней зарплаты по стране.

Несколькими днями раньше оппозиция провела ночную акцию, опротестовывая ограничение. Но на этот раз организаторы акции призвали всех разойтись, чтобы не дать возможности полиции выписать новые штрафы за нарушение режима.

"Эта борьба стратегическая и нам придется собраться еще не раз и в разных форматах, и не только на проспекте Руставели. А сейчас наши друзья должны успеть вернуться домой", - заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

По его словам, следующая большая акция состоится на будущей неделе, во время визита в Грузию госсекретаря США Майка Помпео, дата и формат будут уточнены дополнительно.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Итоги выборов не признала ни одна из прошедших в парламент оппозиционных партий - они заявили, что не будут участвовать в работе парламента десятого созыва.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Центризбирком Грузии накануне на своем заседании отклонил все жалобы оппозиции и в ночь на субботу выложил на своем сайте итоговые данные по голосованию по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22% - голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте.