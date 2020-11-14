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Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - протестующие жгут файеры

Требования неизменны, впереди новые акции: итоги субботнего протеста в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (82)
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Sputnik Грузия
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Несколько тысяч сторонников различных оппозиционных партий вновь собрались на проспекте Руставели у здания парламента, чтобы услышать от лидеров последние новости и еще раз выразить протест против якобы фальсификации парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии на субботнем митинге в Тбилиси снова озвучили требование о проведении новых выборов и отставке всей избирательной администрации, а также анонсировали как минимум три новые акции протеста в ближайшее время.

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - выступает Ника Мелия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста в Тбилиси завершилась пораньше – чтобы участники не попали под штрафы

"В Грузию 17-18 ноября приедет очень важный гость – госсекретарь США Майк Помпео. Мы все поприветствуем его и покажем миру молчаливый протест. Мы обклеим весь путь от Руставели до Чавчавадзе стикерами, по одному на каждые два метра, на которых будет надпись "Сфальсифицировано".  Мы встанем на них и скажем, что выборы сфальсифицированы. Между каждым человеком будет дистанция в два метра", – сказал один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, акции протеста также пройдут в день второго тура выборов по мажоритарным округам 21 ноября и в первый день работы нового парламента, в который отказались входить все оппозиционные партии и правящая "Грузинская мечта" будет заседать единолично. 

"Второй тур – фальшь, а мы ее не признаем. Мы выйдем на улицы 21 ноября, сделаем цепь на проспекте Руставели, чтобы призвать сограждан, которые еще считают своим долгом участие в этой фальши, чтобы они не принимали в этом участие", – сказал Угулава.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования.  Итоги выборов не признала ни одна из прошедших в парламент оппозиционных партий. Они заявили, что не будут участвовать в работе парламента десятого созыва.

Грузинская мечта - флаги на акции сторонников правящей партии
photo : courtesy of press service of Georgian Dream
Правящая партия Грузии исключила проведение новых выборов по требованию оппозиции

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном обострении ситуации. 

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Центризбирком Грузии накануне на своем заседании отклонил все жалобы оппозиции и в ночь на субботу выложил на своем сайте итоговые данные по голосованию по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22% и голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте.

 

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (82)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Тбилиси, Акции протеста


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