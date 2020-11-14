Оппозиция обжаловала итоговые протоколы ЦИК Грузии в суде

Оппозиция решила продолжить разбирательства в суде несмотря на то, что все предыдущие жалобы были отклонены

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия – движение за свободу" подала иск в суд, в котором обжаловала итоговые протоколы, принятые ЦИК Грузии, заявил один из представителей партии Ираклий Абесадзе.

ЦИК Грузии подвел итоги выборов по пропорциональной системе>>

ЦИК Грузии накануне подвел итоги пропорциональных выборов в парламент Грузии, итоги голосования за границей на парламентских выборах и назначил дату второго тура выборов в 17 мажоритарных округах.

"При обсуждении тяжб по выборам мы увидели абсурдность действий власти. Нонсенс когда срок подачи апелляции в суд еще не истек, а ЦИК уже подвела итоги, не рассмотрев большинство жалоб. Это также и политический абсурд. С другой стороны, мы видим переговорный процесс. Мы подадим иск в суд, хотя у нас нет надежды и ожидания, что пригревшиеся здесь марионетки вынесут законное решение", – сказал официальный представитель партии Ираклий Абесадзе.

Центризбирком Грузии накануне на своем заседании отклонил все жалобы оппозиции и в ночь на субботу выложил на своем сайте итоговые данные по голосованию по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22% и голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Итоги выборов не признала ни одна из прошедших в парламент оппозиционных партий – они заявили, что не будут участвовать в работе парламента десятого созыва.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.