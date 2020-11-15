На революцию не согласны: "Лело" не будет участвовать в блокировании госведомств Грузии

Стране не нужны никакие революционные сценарии, все процессы должны проходить в рамках закона, заявили в партии

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" не будет участвовать в революционном сценарии и блокировании госведомств, заявил лидер партии Мамука Хазарадзе в эфире телеканала TV Pirveli.

"Лело для Грузии" является одной из восьми партий, преодолевших барьер на парламентских выборах, которая отказывается входить в парламент Грузии и участвует в акциях протеста, считая выборы сфальсифицированными. Между тем, экс-президент Грузии и основатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили периодически призывает оппозицию к более радикальным действиям, утверждая, что готов приехать в Грузию для помощи.

"Заявления Саакашвили о том, что он приедет завтра или послезавтра, вносят диссонанс, в первую очередь, в его партию. Что касается блокирования госведомств и революционного сценария, для меня это категорически неприемлемо… Я не против приезда любого гражданина Грузии в страну, но эти призывы к революции деструктивны. Нашей стране нужны новые выборы, новый ЦИК и никаких революционных сценариев. Могу сказать прямо, что ни "Лело", ни Мамука Хазарадзе не поддержат ни блокирование зданий, ни другое действие, которое приведет к беспорядкам в стране", – сказал Хазарадзе.

При этом лидер "Лело для Грузии" отметил, что такого же мнения придерживаются и другие партнеры партии.

"Мы, четыре партии – "Лело", "Европейская Грузия", "Гирчи" и "Стратегия Агмашенебели" – сделали заявление несколько дней назад, что никакого революционного сценария, никакого блокирования госведомств, никаких стычек с полицией не будет. Это наша позиция. Стране нужна законность, и все процессы должны проходить в рамках закона", – сказал Хазарадзе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что не будут участвовать в работе законодательного органа десятого созыва.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Центризбирком Грузии накануне на своем заседании отклонил все жалобы оппозиции и в ночь на субботу выложил на своем сайте итоговые данные по голосованию по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22% - голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте.