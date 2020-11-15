Цулукиани: "Грузинская мечта" не собираемся уступать политическому экстремизму

У оппозиции нет веских данных, подтверждающих фальсификации выборов 31 октября, все зафиксированные недостатки были исправлены, считает экс-министр

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" не собирается поддаваться политическому экстремизму, при этом дверь к конструктивному диалогу для оппозиции остается открытой, заявила экс-министр юстиции, четвертый номер партийного списка "Грузинской мечты" Теа Цулукиани.

"Когда мы беседуем за столом переговоров, здесь с одной стороны сидит восемь партий, а по другую сторону - одна правящая партия, за которой стоят 928 тысяч голосов. Это на 50 тысяч больше, чем собрали остальные восемь партий", - сказала Цулукиани в эфире телеканала Imedi.

По ее словам, "Грузинская мечта" не может подвести своих избирателей и сказать оппозиции – "давайте мы подарим вам восемь тысяч голосов, только вы войдите в парламент".

Экс-министр юстиции полагает, что у оппозиции нет веских данных, подтверждающих фальсификации выборов 31 октября, все зафиксированные недостатки были исправлены. При этом, граждане могут собираться на мирные акции, так как это право дано им Конституцией Грузии.

"Никому не мешают проводить уличные акции протеста, сегодня мы видели их поредевшие ряды, но это мирный протест. Они могут проводить акции даже более поредевшими рядами. Это предусмотрено Конституцией, и на всех мирных акциях должна соблюдаться дистанции, все должны носить маски. Мой долг - сказать об этом нашим гражданам", - сказала Теа Цулукиани.

Она еще раз подтвердила, что правящая партия не рассматривает вопрос проведения внеочередных выборов.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Итоги выборов не признала ни одна из прошедших в парламент оппозиционных партий – они заявили, что не будут участвовать в работе парламента десятого созыва.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.