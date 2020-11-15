На западе Грузии местные жители выступают против строительства ГЭС

Местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет также на климат, что вызовет неурожай и голод

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Жители села Намохвани Цхалтубского муниципалитета (Имерети), священнослужители и представители НПО уже более трех недель проводят акции протеста в связи со строительством Намахванской ГЭС на реке Риони.

Как заявили участники акции телеканалу Mtavari, строительство ГЭС приведет к затоплению 500 га земли, в том числе леса, пашни, нескольких сел, из-за чего десятки семей останутся без крова.

Накануне акция протеста завершилась столкновением между полицией и участниками.

Местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет также на климат, что вызовет неурожай и голод.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС — "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлечет турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.