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Акция протеста оппозиции в Батуми 15 ноября 2020 года у здания правительства Аджарии

В Батуми проходит акция протеста оппозиции

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (86)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201115/250046554/V-Batumi-prokhodit-aktsiya-protesta-oppozitsii.html

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников 21 ноября, в день второго тура, устроить так называемый "коридор позора" у избирательных участков

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Батуми у Дома правительства в эти минуты проходит акция протеста лидеров и сторонников оппозиционных партий, которые не согласны с результатами выборов 31 октября.

Как и в прошлые дни, акция проходит под лозунгом "Действуй!", сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

На территорию стянуты несколько десятков полицейских.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Лидеры оппозиции призвали своих сторонников 21 ноября, в день второго тура, устроить так называемый "коридор позора" у избирательных участков.

К собравшимся обратился кандидат в мажоритарные депутаты в Батуми от блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.

Он поблагодарил сторонников за терпение и мужество, особенно тех, кто ночует на территории, прилегающей к Дому правительства, в палатках с 8 ноября в 24-часовом режиме.

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - протестующие жгут файеры
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По его словам, единственный выход, который оставила избирателям "Грузинская мечта", - это защищать свой голос на улице.

"Наше требование неизменное: проведение новых выборов, освобождение от занимаемых должностей глав ЦИК и ОИК и освобождение всех политических заключенных. Все партии стоят вместе и продолжим стоять", - сказал Варшаломидзе.

Как отметил оппозиционный политик, 22 ноября намечена еще одна масштабная акция у Дома правительства.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (86)


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