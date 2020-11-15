В Батуми проходит акция протеста оппозиции

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников 21 ноября, в день второго тура, устроить так называемый "коридор позора" у избирательных участков

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Батуми у Дома правительства в эти минуты проходит акция протеста лидеров и сторонников оппозиционных партий, которые не согласны с результатами выборов 31 октября.

Как и в прошлые дни, акция проходит под лозунгом "Действуй!", сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

На территорию стянуты несколько десятков полицейских.

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников 21 ноября, в день второго тура, устроить так называемый "коридор позора" у избирательных участков.

К собравшимся обратился кандидат в мажоритарные депутаты в Батуми от блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.

Он поблагодарил сторонников за терпение и мужество, особенно тех, кто ночует на территории, прилегающей к Дому правительства, в палатках с 8 ноября в 24-часовом режиме.

По его словам, единственный выход, который оставила избирателям "Грузинская мечта", - это защищать свой голос на улице.

"Наше требование неизменное: проведение новых выборов, освобождение от занимаемых должностей глав ЦИК и ОИК и освобождение всех политических заключенных. Все партии стоят вместе и продолжим стоять", - сказал Варшаломидзе.

Как отметил оппозиционный политик, 22 ноября намечена еще одна масштабная акция у Дома правительства.