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Гиги Угулава. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года

Грузинская оппозиция донесет свой голос до госсекретаря США безмолвной акцией

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (86)
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На площади Республики установят большие баннеры, на которых будут изображены флаги Грузии и США с надписью о фальсификации выборов

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В среду, 18 ноября, в 11:00, параллельно с визитом в Грузию госсекретаря США Майка Помпео, оппозиция проведет безмолвную акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, об этом журналистам рассказал один из лидеров "Европейской Грузии", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава после завершения встречи лидеров оппозиционных партий.

Майк Помпео прибудет в Грузию 17 ноября с двухдневным визитом. Он встретится с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД.

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
В ходе визита в Грузию Помпео вновь подтвердит поддержку США

По словам Угулава, участники безмолвной акции будут соблюдать дистанцию в два метра и выстроятся от Оперного театра в направлении проспекта Меликишвили.

"В среду утром от здания Оперного театра, в направлении площади Республики, станции метро Руставели, Филармонии, проспекта Меликишвили пройдет безмолвный протест с соблюдением дистанции в два метра. Каждому, кто придет принять участие в безмолвном протесте выдадут стикеры, на которых будет написано "фальсифицировано". Он наклеит стикер на асфальт, встанет на него и будет держать плакат. Также будет возможность держать флаги США и Грузии", - сказал Угулава.

По его словам, на площади Республики также установят большие баннеры, на которых будут изображены флаги Грузии и США с надписью о фальсификации выборов и том, что " государство пытается присвоить русский олигарх".

Как отметил генеральный секретарь партии "Лело" Бадри Джапаридзе, оппозиционные лидеры планируют продолжить обсуждение и встретиться завтра в 11 часов.

Гиги Угулава. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Все будет по-особенному: грузинская оппозиция встретит Помпео акцией протеста

"Хочу еще раз повторить: сегодня была рабочая встреча. Это серия встреч, на которых мы обсуждаем технические детали дальнейших шагов. Никакого особенного решения мы сегодня не принимали. Мы встретимся завтра, вновь в офисе "Лело", - сказал Джапаридзе.

Встреча лидеров оппозиции, на которой обсуждались технические вопросы и форма акции к приезду госсекретаря США, в здании офиса партии Лело" продлилась более двух часов.

По данным Госдепартамента, в рамках ноябрьского турне Майк Помпео посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (86)


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