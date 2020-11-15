Грузинская оппозиция донесет свой голос до госсекретаря США безмолвной акцией

На площади Республики установят большие баннеры, на которых будут изображены флаги Грузии и США с надписью о фальсификации выборов

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В среду, 18 ноября, в 11:00, параллельно с визитом в Грузию госсекретаря США Майка Помпео, оппозиция проведет безмолвную акцию на проспекте Руставели в Тбилиси, об этом журналистам рассказал один из лидеров "Европейской Грузии", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава после завершения встречи лидеров оппозиционных партий.

Майк Помпео прибудет в Грузию 17 ноября с двухдневным визитом. Он встретится с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД.

По словам Угулава, участники безмолвной акции будут соблюдать дистанцию в два метра и выстроятся от Оперного театра в направлении проспекта Меликишвили.

"В среду утром от здания Оперного театра, в направлении площади Республики, станции метро Руставели, Филармонии, проспекта Меликишвили пройдет безмолвный протест с соблюдением дистанции в два метра. Каждому, кто придет принять участие в безмолвном протесте выдадут стикеры, на которых будет написано "фальсифицировано". Он наклеит стикер на асфальт, встанет на него и будет держать плакат. Также будет возможность держать флаги США и Грузии", - сказал Угулава.

По его словам, на площади Республики также установят большие баннеры, на которых будут изображены флаги Грузии и США с надписью о фальсификации выборов и том, что " государство пытается присвоить русский олигарх".

Как отметил генеральный секретарь партии "Лело" Бадри Джапаридзе, оппозиционные лидеры планируют продолжить обсуждение и встретиться завтра в 11 часов.

"Хочу еще раз повторить: сегодня была рабочая встреча. Это серия встреч, на которых мы обсуждаем технические детали дальнейших шагов. Никакого особенного решения мы сегодня не принимали. Мы встретимся завтра, вновь в офисе "Лело", - сказал Джапаридзе.

Встреча лидеров оппозиции, на которой обсуждались технические вопросы и форма акции к приезду госсекретаря США, в здании офиса партии Лело" продлилась более двух часов.

По данным Госдепартамента, в рамках ноябрьского турне Майк Помпео посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.