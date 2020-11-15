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Акция протеста оппозиции в Батуми 15 ноября 2020 года

Сторонники двух партий покинули акцию протеста оппозиции в Батуми

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (88)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201115/250049431/Storonniki-dvukh-partiy-pokinuli-aktsiyu-protesta-oppozitsii-v-Batumi.html

Проходящие акции не имеют никакого отношения к возвращению экс-президента Грузии на родину, заявил лидер "Лело"

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Представители оппозиционных партий "Лело" и "Граждане" покинули акцию протеста у Дома правительства в Батуми.

В эти минуты акция уже завершилась и большинство участников разошлись. На площади остались лишь те, кто разбил палатки у Дома правительства 8 ноября в знак несогласия с результатами выборов 31 октября. Собравшиеся требуют признания результатов недействительными и проведения новых выборов.

Гиги Угулава. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузинская оппозиция донесет свой голос до госсекретаря США безмолвной акцией

Как пояснили в партии "Лело", причиной ухода стали плакаты с надписями "Миша, вернись!" в адрес экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам генерального секретаря "Лело" Бадри Джапаридзе, сторонники его партии идут на акции с требованием проведения новых выборов и ничего общего не имеют с требованием приезда Михаила Саакашвили.

"Национальное движение на своих акциях может выдвигать какие им угодно лозунги, члены "ЕНД" могут выдвигать любые требования, это их полное право и это понятно, но, когда мы говорим, что мы объединены вокруг важнейшего требования проведения новых выборов, такие лозунги вносят лишь непонимание и льют воду на мельницу "Грузинской мечты", - сказал Джапаридзе в эфире телеканала TV Pirveli.

Грузинская мечта - флаги на акции сторонников правящей партии
photo : courtesy of press service of Georgian Dream
Правящая партия Грузии исключила проведение новых выборов по требованию оппозиции

Он подчеркнул, про проходящие акции не имеют никакого отношения к возвращению экс-президента Грузии на родину.

В ходе акции в Батуми лидеры оппозиции призвали своих сторонников 21 ноября, в день второго тура, устроить так называемый "коридор позора" у избирательных участков и бойкотировать выборы.

Кроме этого, они анонсировали проведение масштабной акции 22 ноября.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (88)


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