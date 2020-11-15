Сторонники двух партий покинули акцию протеста оппозиции в Батуми

Проходящие акции не имеют никакого отношения к возвращению экс-президента Грузии на родину, заявил лидер "Лело"

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Представители оппозиционных партий "Лело" и "Граждане" покинули акцию протеста у Дома правительства в Батуми.

В эти минуты акция уже завершилась и большинство участников разошлись. На площади остались лишь те, кто разбил палатки у Дома правительства 8 ноября в знак несогласия с результатами выборов 31 октября. Собравшиеся требуют признания результатов недействительными и проведения новых выборов.

Как пояснили в партии "Лело", причиной ухода стали плакаты с надписями "Миша, вернись!" в адрес экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам генерального секретаря "Лело" Бадри Джапаридзе, сторонники его партии идут на акции с требованием проведения новых выборов и ничего общего не имеют с требованием приезда Михаила Саакашвили.

"Национальное движение на своих акциях может выдвигать какие им угодно лозунги, члены "ЕНД" могут выдвигать любые требования, это их полное право и это понятно, но, когда мы говорим, что мы объединены вокруг важнейшего требования проведения новых выборов, такие лозунги вносят лишь непонимание и льют воду на мельницу "Грузинской мечты", - сказал Джапаридзе в эфире телеканала TV Pirveli.

Он подчеркнул, про проходящие акции не имеют никакого отношения к возвращению экс-президента Грузии на родину.

В ходе акции в Батуми лидеры оппозиции призвали своих сторонников 21 ноября, в день второго тура, устроить так называемый "коридор позора" у избирательных участков и бойкотировать выборы.

Кроме этого, они анонсировали проведение масштабной акции 22 ноября.