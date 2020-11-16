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Экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии

Выборы президента в Молдове: подсчитаны 100% голосов внутри страны, лидирует Санду

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Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года из двух кандидатов – действующего президента и экс-премьера

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Молдовы подсчитал 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Молдовы
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Второй тур выборов президента Молдовы завершен: кто лидирует по экзитполу

В воскресенье в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдовы выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

ЦИК Молдавии обработал все протоколы с избирательных участков внутри страны. Санду лидирует на выборах президента с 56,28% голосов, за Додона проголосовали 43,72% избирателей. В целом, ЦИК обработал 98,69% протоколов.

Согласно законодательству Молдовы, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.



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