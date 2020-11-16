Нападение на офис Нацдвижения в Тбилиси: что произошло?

По словам представителей партии, неизвестные забросали офис ЕНД камнями и так называемым "коктейлем Молотова"

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. На офис кандидата в мажоритарные депутаты от оппозиционного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" в Глдани Ники Мелия напали неизвестные, об этом представители партии сообщили телеканалу Formula.

Как сообщают в партии, рано утром, около 08:00 по тбилисскому времени, неизвестные забросали офис камнями и так называемым "коктейлем Молотова". Часть офиса сгорела.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

По данным МВД, расследование ведется по статье "повреждение или уничтожение чужого имущества".

Ника Мелия является одним из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а также кандидатом в депутаты парламента от объединенной оппозиции "Сила в единстве" в тбилисском мажоритарном округе Глдани. Во втором туре выборов его соперником будет представитель правящей партии "Грузинская мечта" Леван Кобиашвили, однако оппозиция отказывается от участия во втором туре выборов, так как считает, что результаты первого раунда голосования были сфальсифицированы. В стране проходят акции протеста с требованием провести повторные выборы в парламент.