Выборы в Грузии: IRI обнародовал промежуточный отчет

Парламентские выборы 31 октября, по мнению наблюдателей IRI, были недостаточно прозрачными, чтобы отвечать международным стандартам, и проходили с нарушениями

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Проведенные в Грузии выборы не смогли удовлетворить стандартам, установленным конституционными и избирательными поправками, и снизили доверие к избирательной администрации, говорится в промежуточном отчете технической оценки выборов Международного республиканского института (IRI).

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Как отмечено в документе, жизненно важно, что правительство Грузии смогло повысить доверие и прозрачность выборов, и до второго тура исправило те погрешности, которые были зафиксированы 31 октября.

"Несмотря на то, что парламентские выборы 31 октября были проведены в мирной среде, с соблюдением законодательства страны, зафиксированные нарушения в предвыборный период и в день выборов негативно отразились на уровне доверия ко всему избирательному процессу", - говорится в отчете.

Среди зафиксированных наблюдателями нарушений авторы промежуточного отчета отмечают использование человеческих ресурсов, подкуп избирателей, давление на избирателей и наблюдателей, манипуляцию цифрами в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий и в процессе управления результатами, которые были "недостаточно прозрачными для удовлетворения международных стандартов".

На фоне намеченного на 21 ноября второго тура выборов и переговоров между оппозиционными партиями, с целью улучшения доверия к будущим выборам наблюдательная миссии предлагает ряд рекомендаций.

"Для мирного разрешения возникшего политического кризиса политические партии должны воздержатся от резкой риторики и призвать своих сторонников воздержатся от насилия, провокаций и давления. Стороны должны включиться в конструктивный диалог", - отмечено в документе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Итоги выборов не признала ни одна из прошедших в парламент оппозиционных партий, они отказывают от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, призвавшие стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов сблизить позиции пока не удалось.