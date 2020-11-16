Президент Грузии поздравила Санду с победой на выборах президента Молдовы

Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина – Майя Санду набрала 57,75% голосов во втором туре

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы, об этом глава государства написала в Twitter.

"Поздравляю с заслуженной победой. Еще одна женщина-президент очень важна в нашем регионе. C нетерпением жду совместного сотрудничества и прохождения общего пути в Европу", - написала Зурабишвили.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%.

В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов – после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон – 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.