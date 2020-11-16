Тбилисский городской суд не удовлетворил жалобы оппозиционных партий

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил ни одну из трех жалоб оппозиционных партий "Европейская Грузия", "Единая Грузия", "За справедливость", касающихся парламентских выборов 31 октября.

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Оппозиция обжаловала протокол, принятый на последнем заседании Центральной избирательной комиссии, в частности его первый и третий пункты.

"Один из двух исков касался подведения итогов пропорциональных выборов, которые Центральная избирательная комиссия провела незаконно. Закон запрещает ЦИК подводить итоги выборов до окончания судебного разбирательства. Эта норма была нарушена, однако суд закрыл на это глаза. Второе требование касалось избирательной среды в целом, того, как были проведены выборы, начиная с выдачи бюллетеней в день голосования и организацией каруселей и заканчивая исправлением протоколов", - сказал член политсовета "Европейской Грузии" Отар Кахидзе.

В партии Нино Бурджанадзе "Едина Грузия – Демократическое движение" заявили, что "сегодняшнее решение суда подтверждает, что в Грузии все решает один человек – Бидзина Иванишвили".

"Ни в одной части, к сожалению, наш иск не был удовлетворен, тем самым еще раз доказано, что этот суд руководствуется не законодательством Грузии, а непосредственно указаниями Бидзины Иванишвили. В этом вся суть всего этого суда, и мы обязательно подадим апелляцию, чтобы показать населению, что все ветви судебной власти оккупированы Иванишвили и в этой стране нет закона", - сказал представитель партии "Единая Грузии - Демократическое движение" Ираклий Чкоидзе.

Центризбирком Грузии на своем заседании отклонил все жалобы оппозиции и в ночь на субботу выложил на своем сайте итоговые данные по голосованию по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22% и голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Итоги выборов не признала ни одна из прошедших в парламент оппозиционных партий – они отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре в мажоритарных округах.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя ее в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.