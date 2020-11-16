Отказ не принимается: ЦИК Грузии оставит в бюллетенях кандидатов от оппозиции

Уже в середине декабря Центральная избирательная комиссия Грузии сможет подвести окончательные результаты выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах, сказал глава юридического департамента Центральной избирательной комиссии Георгий Сантуриани.

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Вторые туры мажоритарных выборов проводятся в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре. Во второй тур автоматически попадают два кандидата с лучшими результатами.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

Как разъяснил Сантуриани, законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре. Соответственно, в бюллетене будут зафиксированы все кандидаты, которые перешли во второй тур.

"Также важно описать все процедуры, которые будут проводиться далее. Второй тур состоится 21 ноября, а не позднее 19 дней со дня проведения второго тура, это приходится на 10 декабря, Центральная избирательная комиссия должна составить окончательный, итоговый протокол выборов, который можно обжаловать в течение двух дней в Тбилисском городском суде", - сообщил Сантуриани журналистам.

По его словам, находящиеся в изоляции избиратели не позднее 17 ноября, до 18:00 часов по тбилисскому времени, должны обратиться на горячую линию ЦИК и зафиксировать желание принять участие во втором туре.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, призвавшие стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов сближения позиций пока не произошло.