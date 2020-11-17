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Госсекретарь США Майк Помпео

В Тбилиси в разгар политического кризиса прибывает госсекретарь США Майк Помпео

© photo: AFP 2020 / NICHOLAS KAMM
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (560)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201117/250065725/V-Tbilisi-v-razgar-politicheskogo-krizisa-pribyvaet-gossekretar-SShA-Mayk-Pompeo.html

В рамках визита запланированы встречи госсекретаря США с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел Грузии и Патриархом Илией II

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Тбилиси  во вторник, во второй половине дня.

Все официальные встречи Майк Помпео проведет уже в среду 18 ноября.

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Помпео прибывает в разгар политического кризиса в стране - после выборов 31 октября все прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили об их фальсификации и отказались  входить в парламент. В программе госсекретаря нет встреч с грузинской оппозицией, ее лидеры приняли решение на второй день визита провести "безмолвную акцию", чтобы приветствовать представителя американской администрации и привлечь внимание к своим требованиям.  

По сообщению Госдепа, в Тбилиси запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.

Гиги Угулава. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузинская оппозиция донесет свой голос до госсекретаря США безмолвной акцией

Грузинская пресса активно обсуждает визит Помпео в контексте региональной проблематики - прекращении огня между  Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем - возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет. 

МИД Грузии обтекаемо назвал в числе приоритетных тем  в преддверии визита углубление сотрудничества в области обороны, торговли и экономики, демократии, образования и культурного обмена.

Отмечается, что стороны рассмотрят существующую в Грузии и регионе обстановку в плане безопасности, и сотрудничество между странами в целях укрепления региональной и международной безопасности. 

*Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству. 

Темы:
Внешняя политика Грузии (560)


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