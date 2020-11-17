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Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе не исключает, что оппозиция будет участвовать во втором туре выборов

photo: Irakli Kobakhidze / FB
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (40)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201117/250067490/Kobakhidze-ne-isklyuchaet-chto-oppozitsiya-budet-uchastvovat-vo-vtorom-ture-vyborov.html

До второго тура парламентских выборов в Грузии осталось менее четырех дней – примет ли в нем участие оппозиция?

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Переговоры между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" продолжаются и если встречи будут успешными, то оппозиция примет участие во втором туре парламентских выборов, заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

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Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участие во втором туре выборов.

"Переговоры продолжаются. Если на этой неделе будет успех, то, наверное, они примут участие во втором туре. Если нет, то переговоры должны продолжиться уже в связи со входом в парламент. Это главная тема", – заявил Кобахидзе.

Кобахидзе выразил надежду, что по итогам переговоров оппозиция все же примет участие во втором туре выборов. 

Гига Бокерия. Новая акция протеста оппозиции в грузинской столице 5 февраля
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"У нас пока еще есть надежда. До второго тура остается всего несколько дней. Скрытно они работают, но было бы лучше, если бы они приняли участие во втором туре открыто", – отметил Кобахидзе.

В переговорах участвуют восемь оппозиционных партий, которые по данным Центральной избирательной комиссии преодолели избирательный барьер.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (40)


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