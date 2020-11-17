Кобахидзе не исключает, что оппозиция будет участвовать во втором туре выборов

До второго тура парламентских выборов в Грузии осталось менее четырех дней – примет ли в нем участие оппозиция?

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Переговоры между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" продолжаются и если встречи будут успешными, то оппозиция примет участие во втором туре парламентских выборов, заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

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Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участие во втором туре выборов.

"Переговоры продолжаются. Если на этой неделе будет успех, то, наверное, они примут участие во втором туре. Если нет, то переговоры должны продолжиться уже в связи со входом в парламент. Это главная тема", – заявил Кобахидзе.

Кобахидзе выразил надежду, что по итогам переговоров оппозиция все же примет участие во втором туре выборов.

"У нас пока еще есть надежда. До второго тура остается всего несколько дней. Скрытно они работают, но было бы лучше, если бы они приняли участие во втором туре открыто", – отметил Кобахидзе.

В переговорах участвуют восемь оппозиционных партий, которые по данным Центральной избирательной комиссии преодолели избирательный барьер.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.