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ირაკლი კობახიძე

"Грузинская мечта" зовет оппозицию на теледебаты

photo: Georgian Dream / FB
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201117/250068487/Gruzinskaya-mechta-zovet-oppozitsiyu-na-teledebaty.html

Представитель правящей партии уверяет, что в ходе теледебатов сможет доказать, что оппозиция занимается спекуляцией и манипуляцией

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе предложил представителям оппозиционных партии вступить в теледебаты.

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Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

"Предлагаю создать формат, где нам будут противостоять представители этих партий, и уверяю вас, что будут доказаны все их манипуляции и спекуляции. Сейчас ведь тема конкретная – избирательные нарушения, погрешности, манипуляции. Сядем в формате дебатов и мы однозначно докажем, что все, что они говорят, кроме технических погрешностей, является спекуляцией и манипуляцией", – заявил Кобахидзе.

В грузинской оппозиции пока не комментировали предложение властей. 

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© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября в 17 мажоритарных округах, в том числе в всех восьми избирательных округах в Тбилиси.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (40)


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