Лидер грузинских лейбористов официально отказался от участия во втором туре выборов

Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября в 17 мажоритарных округах, и может получиться так, что у кандидатов от правящей партии не окажется конкурентов

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили официально обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой снять его кандидатуру со второго тура парламентских выборов по мажоритарной системе, сообщает телеканал Rustavi-2.

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Нателашвили прошел во второй тур выборов в избирательном округе Надзаладеви по мажоритарной системе. Его конкурентом во втором туре должен был стать кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Кавелашвили.

Как заявил Нателашвили журналистам, он не признает итогов парламентских выборов 31 октября и объявляет, что вместе с остальными оппозиционными партиями отказывается от мандата и участия во втором туре.

Он также призвал своих избирателей не приходить на избирательные участки и не голосовать.

Шалва Нателашвили, даже если проиграл бы второй тур, проходил в парламент по пропорциональной системе - он был первым номером в партийном списке. Его партия набрала на выборах 1% голосов и получила одно депутатское место.

Что касается самой процедуры, в ЦИК Грузии заявляют, что, согласно действующему законодательству, даже если кандидат снимает свою кандидатуру с выборов, его фамилия все равно остается в избирательном бюллетене, и снять кандидатуру можно только после подсчета голосов.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.