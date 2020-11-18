В Тбилиси завершилась акция оппозиции, устроенная к приезду госсекретаря США

Мирная акция оппозиционных партий и гражданских активистов в центре столицы также мирно и разошлась, как только Майк Помпео завершил свой визит

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. В центре Тбилиси завершилась акция оппозиции в честь прибытия в страну госсекретаря США Майка Помпео.

Главной целью молчаливой акции оппозиции было довести до внимания госсекретаря Америки свою позицию по парламентским выборам 31 октября. По словам представителей оппозиции, они хотели еще раз подчеркнуть, что выборы были сфальсифицированы.

В акции, которая проходила в центре города, приняли участие несколько тысяч человек. Движение на центральных улицах Тбилиси все это время было перекрыто.

Как стало известно позднее из комментариев министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, тема парламентских выборов и протеста оппозиции на встречах с госсекретарем США не обсуждалась.

Майк Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом в рамках своего официального турне. Он встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. В ходе этих встреч обсуждались вопросы углубления сотрудничества между двумя странами по различным направлениям, а так же последние события, происходящие в регионе.

Помпео в Тбилиси также встретился с представителями грузинского духовенства, гражданского сектора и покинул столицу Грузии.