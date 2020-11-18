15:56 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Молчаливая акция оппозиции 18 ноября 2020

В Тбилиси завершилась акция оппозиции, устроенная к приезду госсекретаря США

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (172)
107 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250080507.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201118/250083241/V-Tbilisi-zavershilas-aktsiya-oppozitsii-ustroennaya-k-priezdu-gossekretarya-SShA-.html

Мирная акция оппозиционных партий и гражданских активистов в центре столицы также мирно и разошлась, как только Майк Помпео завершил свой визит

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. В центре Тбилиси завершилась акция оппозиции в честь прибытия в страну госсекретаря США Майка Помпео.

Молчаливая акция оппозиции 18 ноября 2020
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Помпео в Тбилиси: оппозиция проводит молчаливую акцию протеста

Главной целью молчаливой акции оппозиции было довести до внимания госсекретаря Америки свою позицию по парламентским выборам 31 октября. По словам представителей оппозиции, они хотели еще раз подчеркнуть, что выборы были сфальсифицированы.

В акции, которая проходила в центре города, приняли участие несколько тысяч человек. Движение на центральных улицах Тбилиси все это время было перекрыто.

Как стало известно позднее из комментариев министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, тема парламентских выборов и протеста оппозиции на встречах с госсекретарем США не обсуждалась.

Майк Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом в рамках своего официального турне. Он встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. В ходе этих встреч обсуждались вопросы углубления сотрудничества между двумя странами по различным направлениям, а так же последние события, происходящие в регионе.

Помпео в Тбилиси также встретился с представителями грузинского духовенства, гражданского сектора и покинул столицу Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (172)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренер Владимир Вайсс
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Путина - видео
Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Путина - видео
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться