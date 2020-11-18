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Офис правящей партии Грузинская мечта на пр Руставели

В "Грузинской мечте" надеются, что оппозиция выйдет на теледебаты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Ираклий Кобахидзе призвал лидеров оппозиционных партий принять участие в теледебатах, которые могут пройти на одном из телеканалов

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Зарубежные партнеры Грузии еще раз подтвердили, что парламентские выборы в стране прошли в конкурентной среде, с соблюдением фундаментальных прав человека, заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ранее лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали оппозиционные политические партии Грузии преодолеть политический кризис, возникший после парламентских выборов 31 октября, и принять участие в работе нового парламента.

"Мы надеемся, что оппозиция примет к сведению этот призыв международных партнеров", - заявил Кобахидзе.

Исполнительный секретарь правящей партии вновь призвал лидеров оппозиции принять участие в теледебатах.

"Отказ от дебатов будет считаться капитуляцией оппозиции, и, соответственно, любой их разговор о выборах будет восприниматься как грубая спекуляция", - заявил он.

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Ранее Кобахидзе озвучил в прямом эфире телеканала Rustavi 2 предложение устроить дебаты с представителями оппозиции на тему прошедших парламентских выборов. Как отметил Кобахидзе, в течение прошедшего времени на подобные предложения оппозиционные лидеры отвечали отказом.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. В стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов, который пройдет 21 ноября.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.



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