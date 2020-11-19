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Тбилисский апелляционный суд

Еще один отказ: Тбилисский апелляционный суд отклонил иски двух оппозиционных партий

photo: Tbilisi Court of Appeals / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (715)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201119/250091037/Esche-odin-otkaz-Tbilisskiy-apellyatsionnyy-sud-otklonil-iski-dvukh-oppozitsionnykh-partiy.html

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Жалобы, поданные двумя оппозиционными партиями "Европейской Грузией" и Лейбористской партией в связи с нарушениями на парламентских выборах 31 октября, были отклонены Тбилисским апелляционным судом, сообщает Rustavi 2.

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Партии требовали аннулирования итоговых протоколов выборов по пропорциональной и мажоритарной системам.

Член "Европейской Грузии" Отар Кахидзе обвиняет суд в предвзятости и выполнении "политического заказа" властей.

"К сожалению, в нашей стране государственные учреждения, которые должны соблюдать закон, вместо этого заняты выполнением политических заказов. Мы должны разорвать этот порочный круг, если хотим иметь нормальное государство. Подобное завершение тяжбы не стало неожиданностью для "Европейской Грузии". Мы прошли все юридические процедуры, и это решение больше не подлежит обжалованию", - сказал Кахидзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По его словам, партии продолжат мирные акции протеста и бойкот в рамках Конституции, поскольку им не оставили другого выбора.

Апелляционный суд также отклонил апелляцию Лейбористской партии. Как сообщила после слушания адвокат партии Мари Цуцкиридзе, они пойдут дальше и обжалуют это решение в Европейском суде по правам человека.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".
По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.
Оппозиция с таким исходом не согласна и планирует бойкотировать второй тур выборов и отказывается от депутатских мандатов.

В правящей партии считают, что выборы в Грузии прошли с соблюдением всех требований закона, в справедливой конкурентной обстановке, и у оппозиции нет никаких оснований ставить под сомнение их результаты.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (715)


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