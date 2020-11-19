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Встреча в Эргнети в рамках МПРИ

Встреча в рамках МПРИ в Эргнети перенесена из-за пандемии коронавируса

photo: European Union External Action
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201119/250097207/Vstrecha-v-ramkakh-MPRI-v-Ergneti-perenesena-iz-za-pandemii-koronavirusa.html

Встреча между грузинской и югоосетинской сторонами при посредничестве ЕС и ОБСЕ перенесена, предположительно, на начало декабря

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Намеченная в селе Эргнети на 20 ноября встреча в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты отменена, сообщили Sputnik Грузия в Службе госбезопасности Грузии.

Встречи в рамках МПРИ являются форматом прямых грузино-осетинских переговоров, которые проходят при посредничестве ЕС и ОБСЕ.

Причиной переноса встречи стало ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, вызванное пандемией коронавируса, заявили в СГБ Грузии.

Предполагается, что встреча будет проведена в начале декабря.

Предыдущая встреча между Тбилиси и Цхинвали в рамках МПРИ состоялась в сентябре.



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