Встреча в рамках МПРИ в Эргнети перенесена из-за пандемии коронавируса

Встреча между грузинской и югоосетинской сторонами при посредничестве ЕС и ОБСЕ перенесена, предположительно, на начало декабря

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Намеченная в селе Эргнети на 20 ноября встреча в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты отменена, сообщили Sputnik Грузия в Службе госбезопасности Грузии.

Встречи в рамках МПРИ являются форматом прямых грузино-осетинских переговоров, которые проходят при посредничестве ЕС и ОБСЕ.

Причиной переноса встречи стало ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, вызванное пандемией коронавируса, заявили в СГБ Грузии.

Предполагается, что встреча будет проведена в начале декабря.

Предыдущая встреча между Тбилиси и Цхинвали в рамках МПРИ состоялась в сентябре.