21:49 19 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9098
  • 100 RUB4.3521
  • USD3.2919
Поиск
Каха Каладзе

"Мы должны строить будущее вместе" - Каладзе обратился к оппозиции

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (717)
175 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/18/249271088.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201119/250100784/My-dolzhny-stroit-buduschee-vmeste-Kaladze-obratilsya-k-oppozitsii.html

Генсек правящей партии предложил оппозиции попробовать, параллельно взаимной критике, объединиться, чтобы суметь делать благие для страны дела

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал оппозицию войти в парламент и бороться с общими вызовами с трибуны законодательного органа.

Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Акция оппозиции - протестующие в масках 14 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Планы меняются: грузинская оппозиция придумала новый ход на выборах

"По демократическим стандартам эти выборы ничем не уступали предыдущим выборам, и более того, измененная избирательная система существенно повысила качество партийного представительства. Несмотря на это, я согласен, что был ряд погрешностей и неточностей. Были погрешности такого типа, за которые вместе ответственны власти и оппозиция. Однако, очевидно, что ответственность власти больше", - говорится в обращении Каладзе.

Безусловно, все это нужно доработать и исправить, отмечает генсек правящей партии.

"Именно здесь новый, плюралистический и разнообразный парламент должен сыграть главную роль, и каждый из вас должен быть включен в исправление погрешностей. Как вам известно, в таком количестве у оппозиции никогда еще не было мандатов в парламенте. Используйте эту возможность во благо нашей страны!" - говорится в обращении Каладзе.

По его словам, оппозиция и власть должны суметь объединиться, чтобы делать благие для страны дела.

Тбилисский апелляционный суд
photo: Tbilisi Court of Appeals / FB
Еще один отказ: Тбилисский апелляционный суд отклонил иски двух оппозиционных партий

"Заказ народа, чтобы парламент был многообразным; заказ народа, -из рядов парламента вместе бороться с общими вызовами нашей страны… Может попробуем и, параллельно взаимной критике, что также является важной частью демократии, объединимся, чтобы суметь делать благие для нашей страны дела. Может быть, нам стоит попытаться положить конец существующей сегодня поляризации, которая действительно не нравится нашим гражданам, поскольку все находятся в стрессовой среде", - говорится в обращении.

При этом Каладзе отметил, что как мэр столицы берет ответственность в связи с тем, что не будет жалеть сил для этого.

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - активисты у парламента с флагами
© Sputnik / STRINGER
"Просим – просим!" – грузинскую оппозицию уговаривают войти в парламент все подряд

"Друзья, еще раз призываю прислушаться к советам наших друзей (США, ОБСЕ-БДИПЧ и др.), не будем увеличивать риски для нашей страны, которая сегодня и так стоит перед огромными вызовами. Поэтому хочу обратиться к каждому представителю оппозиции – мы должны суметь найти общий язык, войти в парламент и с трибуны парламента ответить общим вызовам нашей страны, поскольку будущее этой страны мы должны строить вместе", - отмечено в обращении Каладзе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (717)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться