"Мы должны строить будущее вместе" - Каладзе обратился к оппозиции

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал оппозицию войти в парламент и бороться с общими вызовами с трибуны законодательного органа.

Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

"По демократическим стандартам эти выборы ничем не уступали предыдущим выборам, и более того, измененная избирательная система существенно повысила качество партийного представительства. Несмотря на это, я согласен, что был ряд погрешностей и неточностей. Были погрешности такого типа, за которые вместе ответственны власти и оппозиция. Однако, очевидно, что ответственность власти больше", - говорится в обращении Каладзе.

Безусловно, все это нужно доработать и исправить, отмечает генсек правящей партии.

"Именно здесь новый, плюралистический и разнообразный парламент должен сыграть главную роль, и каждый из вас должен быть включен в исправление погрешностей. Как вам известно, в таком количестве у оппозиции никогда еще не было мандатов в парламенте. Используйте эту возможность во благо нашей страны!" - говорится в обращении Каладзе.

По его словам, оппозиция и власть должны суметь объединиться, чтобы делать благие для страны дела.

"Заказ народа, чтобы парламент был многообразным; заказ народа, -из рядов парламента вместе бороться с общими вызовами нашей страны… Может попробуем и, параллельно взаимной критике, что также является важной частью демократии, объединимся, чтобы суметь делать благие для нашей страны дела. Может быть, нам стоит попытаться положить конец существующей сегодня поляризации, которая действительно не нравится нашим гражданам, поскольку все находятся в стрессовой среде", - говорится в обращении.

При этом Каладзе отметил, что как мэр столицы берет ответственность в связи с тем, что не будет жалеть сил для этого.

"Друзья, еще раз призываю прислушаться к советам наших друзей (США, ОБСЕ-БДИПЧ и др.), не будем увеличивать риски для нашей страны, которая сегодня и так стоит перед огромными вызовами. Поэтому хочу обратиться к каждому представителю оппозиции – мы должны суметь найти общий язык, войти в парламент и с трибуны парламента ответить общим вызовам нашей страны, поскольку будущее этой страны мы должны строить вместе", - отмечено в обращении Каладзе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.