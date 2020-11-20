"Не допустим насилия"- МВД Грузии мобилизует полицию на выборах

МВД Грузии предупредило все политические силы, что в случае провокаций, силовое ведомство будет незамедлительно реагировать в рамках закона

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Полиция не допустит развития насильственного сценария в ходе второго тура парламентских выборов в Грузии, заявил заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе на брифинге в пятницу.

Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации первого тура выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

"Министерство внутренних дел обеспечит соблюдение безопасности и правопорядка, чтобы каждый гражданин в безопасной среде смог выразить свою волю. С целью обеспечения безопасной среды созданы мобильные полицейские группы. 21 ноября, как и во время первого тура выборов, будут мобилизованы мобильные полицейские группы в масштабах всей страны, чтобы безопасность и порядок в день выборов были максимально защищены", – заявил Сабанадзе.

Замминистра МВД также отметил, что организация т. н. "коридоров позора" у избирательных участков является нарушением закона.

Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент. До этого оппозиция заявила, что ее кандидаты отказываются от второго тура.

"Подчеркиваем, что организация "коридоров позора" у избирательного участка выходит за рамки свободы слова и выражения, установленные и допустимые законом, нарушает гарантированное Конституцией право наших граждан, создает угрозу общественной безопасности и содержит признаки уголовного преступления, поскольку однозначно ставить целью препятствие выполнению избирательной воли и прямо воздействует на избирателей, чтобы вынудить их против своей воли отказаться от участия в выборах", – отметил Сабанадзе.

МВД предупреждает представителей всех политических групп, что в случае преступных действий с их стороны, полиция будет действовать незамедлительно в рамках законных полномочий.

"Также обращаемся ко всем физическим лицам и организациям, участвующим в избирательном процессе: несмотря на политические взгляды, соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и содействовать проведению выборов в мирной и безопасной среде… Полиция не допустит развития насильственного сценария избирательного процесса и будет строго реагировать на любые факты нарушения закона. Полиция будет соблюдать конституционное право каждого гражданина", – отметил Сабанадзе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными, обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.