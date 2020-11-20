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Здание правительственной канцелярии

Правительство Грузии снимает ограничения на время второго тура парламентских выборов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (721)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201120/250107940/Pravitelstvo-Gruzii-snimaet-ogranicheniya-na-vremya-vtorogo-tura-parlamentskikh-vyborov.html

Два дня, 21-22 ноября, пока будет идти голосование и подсчет голосов второго тура парламентских выборов, за нахождение на улице в ночное время штрафов взимать не будут

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии на время проведения второго тура парламентских выборов 21-22 ноября снимается ограничение на передвижение с 22:00 до 5:00 – правительство издало специальное постановление по этому поводу.

Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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В постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 23 мая 2020 года внесены изменения, согласно которым на предстоящих выходных не будут действовать ограничения на передвижение в ночное время в больших городах страны – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси, Гори, Поти и Зугдиди.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

В Грузии 21 ноября состоится второй тур парламентских выборов. Голосование пройдет в 17 мажоритарных округах как в столице, так и в регионах.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (721)


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