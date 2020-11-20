Правительство Грузии снимает ограничения на время второго тура парламентских выборов

Два дня, 21-22 ноября, пока будет идти голосование и подсчет голосов второго тура парламентских выборов, за нахождение на улице в ночное время штрафов взимать не будут

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии на время проведения второго тура парламентских выборов 21-22 ноября снимается ограничение на передвижение с 22:00 до 5:00 – правительство издало специальное постановление по этому поводу.

В постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 23 мая 2020 года внесены изменения, согласно которым на предстоящих выходных не будут действовать ограничения на передвижение в ночное время в больших городах страны – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси, Гори, Поти и Зугдиди.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

В Грузии 21 ноября состоится второй тур парламентских выборов. Голосование пройдет в 17 мажоритарных округах как в столице, так и в регионах.