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Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

В Батуми не стихают акции протеста

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (722)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201120/250108911/V-Batumi-ne-stikhayut-aktsii-protesta.html

Активисты молодежных организаций оппозиционных партий опротестовали результаты выборов в Верховный совет Аджарии, которые состоялась параллельно парламентским

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Батуми ни дня не проходит без уличных протестов – на этот раз акцию устроили активисты молодежных организаций оппозиционных партий перед Верховным советом Аджарской АР, сообщает Первый канал.

Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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Участники акции образовали "живую цепь" с транпарантами и таким образом опротестовав результаты выборов. Затем они маршем направились к Дому правительства Аджарии.

"Мы никого не пустим в Верховный совет Аджарии. После кражи голосов мы никому не позволим войти в это здание. Этот протест будет продолжаться до конца", – сказал один из участников акции Бачи Меквабишвили.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (722)


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