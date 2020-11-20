В Батуми не стихают акции протеста

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Батуми ни дня не проходит без уличных протестов – на этот раз акцию устроили активисты молодежных организаций оппозиционных партий перед Верховным советом Аджарской АР, сообщает Первый канал.

Участники акции образовали "живую цепь" с транпарантами и таким образом опротестовав результаты выборов. Затем они маршем направились к Дому правительства Аджарии.

"Мы никого не пустим в Верховный совет Аджарии. После кражи голосов мы никому не позволим войти в это здание. Этот протест будет продолжаться до конца", – сказал один из участников акции Бачи Меквабишвили.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.