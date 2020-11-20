Акций не будет: грузинская оппозиция отказалась от протестов в день второго тура

Оппозиция в Грузии уже две недели проводит акции протеста, требуя проведения повторных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция решила отказаться от акций протеста, планируемых 21 ноября – в день второго тура парламентских выборов, сказал представитель Нацдвижения Заал Удумашвили после консультаций с соратниками в пятницу.

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Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации первого тура выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Сначала оппозиция планировала устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов. Позже они отказались от этой идеи, анонсировав "точечные протесты" в день голосования.

"Любая акция, которую мы бы провели завтра, придала бы вторым турам значение и важность, поэтому мы приняли решение не давать вторым турам дополнительной нагрузки и упразднили все акции, которые обсуждали. Мы считаем вторые туры фарсом и не признаем результаты первого тура", - сказал Удумашвили.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава подтвердил позицию коллеги.

"Второй тур - от и до фикция, для того чтобы утвердить фальсификацию 31 октября. Поэтому единственной правильной реакцией общества и всего политического спектра на это будет игнорирование", - сказал Угулава.

Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 из 150 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Такой расклад не устраивает прошедших в парламент оппозиционеров, которые объявили бойкот, отказавшись от депутатских мандатов. Кроме того, оппозиционные кандидаты отказались от участия во втором туре выборов.

Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября в 17 мажоритарных округах, в том числе во всех восьми избирательных округах в Тбилиси.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными, обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.