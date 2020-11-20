Каладзе: оппозиция мобилизует электорат ко второму туру выборов

Генсек правящей партии призвал избирателей проявить такую же активность во втором туре выборов, как и 31 октября

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Оппозиция, несмотря на бойкот второго тура парламентских выборов, в большинстве мажоритарных округов, где пройдет голосование, мобилизует своих избирателей, заявил на брифинге генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.

В субботу, 21 ноября, в 17 избирательных мажоритарных округах пройдет второй тур парламентских выборов. Объединенная оппозиция отказалась от участия в них, однако законодательство не признает отказ на этом этапе, поэтому в бюллетенях будут указаны все кандидаты от оппозиции, перешедшие во второй тур.

"В большей части мажоритарных избирательных округов оппозиционные партии все-таки активно работают над мобилизацией избирателей. Мы хотим обратиться к нашим избирателям и сторонникамс просьбой быть такими же активными завтра, какими были в первом туре парламентских выборов", - заявил Каладзе.

Оппозиция считает результаты голосования 31 октября сфальсифицированными в пользу правящей партии. В знак протеста они объявили бойкот второму туру и отказались от мандатов в парламенте.