Один комментарий и море критики: новый скандал вокруг Саакашвили в Грузии

Недовольство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценкой руководителя миссии наблюдателей ПАСЕ вызвало шквал критики как внутри страны, так и за ее пределами. Страсти продолжают кипеть до сих пор

Темой спора стали парламентские выборы в Грузии, которые оппозиция во вглаве с Саакашвили считает сфальсифицированными и проводит акции протеста с требованием повторного голосования.

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Но мнение оппозиции расходится с оценкой международных наблюдателей. Так, руководитель миссии наблюдателей ПАСЕ Тини Кокс заявил, что Грузию можно поздравить с проведением мирных и справедливых выборов. Это не понравилось бывшему президенту Грузии, который не сдержался в высказываниях, назвав Кокса "российским агентом".

"У многих европейцев такой инстинкт: если бьют по левой щеке, подставь правую. Лучше бы приехали те, кто может бороться, и присутствовали бы на выборах. Заявление сделал только известный агент России – Тини Кокс", - сказал Саакашвили в одном из своих лайвов в соцсети Facebook, посредством которых он общается со своими сторонниками в Грузии.

У Саакашвили украинское гражданство, и он занимает должность главы исполнительного совета национального комитета реформ Украины. На родине он приговорен к двум тюремным срокам заочно, получив в общей сложности 6 лет, и в суде рассматриваются еще несколько дел против него. Поэтому политик не может вернуться на родину.

Запад недоволен

Высказывание экс-президента, который не является гражданином Грузии, однако активно участвует в работе основанной им грузинской партии "Единое национальное движение", вызвало шквал критики как внутри страны, так и за ее пределами.

"Михаил Саакашвили серьезно подрывает мирную атмосферу, необходимую для проведения второго тура выборов. Нападками на Тини Кокса Михаил Саакашвили нападает также и на такие международные институты, как ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, ПА НАТО", - написала в своем Twitter французский депутат Керолл Бьюробонар.

Не менее резок был в своей оценке и президент ПАСЕ Рик Даэмс.

"Его (Кокса) заявления отражают позицию делегации ПАСЕ... Правда, у всех есть право не соглашаться с нашими открытиями и выводами, но под вопросом не должно быть само участие международной миссии. Поэтому я призываю все заинтересованные политические стороны воздержаться от таких безосновательных обвинений", - заявил Даэмс.

Позиция власти

В правящей партии страны "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что оппозиция пытается подорвать имидж Запада.

"Тини Кокс не рядовой политик, он был руководителем миссии ПАСЕ, и нападки в его адрес в такой грубой форме означает нападение на ПАСЕ, что в свою очередь означает пошатнуть репутацию европейских институтов", - сказал исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что подобное поведение неприемлемо для грузинских политиков и вредит интересам Грузии.

Сторонники в оппозиции

Саакашвили в Грузии поддержали не только его однопартийцы, но и представители других оппозиционных партий.

"Тини Кокс не является другом и партнером Грузии. Грузинские власти зря думают, что используют его как партнера. Те, кто имел дело с Советом Европы на протяжении последних 20 лет, знают, что Кокс считался человеком России", - сказал один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Согласна с Саакашвили и одна из лидеров партии "Лело для Грузии" Пикрия Чихрадзе.

"Заявление по Тини Коксу стало редким случаем, когда я согласна с Михаилом Саакашвили. К сожалению, этот человек известен тесными связями с Россией и не отличается высокими ценностями", - сказала Чихрадзе.

Кризис в Грузии

Отказ оппозиции признать результаты парламентских выборов и участвовать в работе парламента привел к глубокому политическому кризису в стране.

На данном этапе между оппозицией и властью ведутся переговоры при посредничестве США и ЕС, которые пока не дают результатов. Оппозиция требует досрочных парламентских выборов, а власти не намерены это требование выполнять.