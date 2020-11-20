Бойкот, кризис и выборы без выбора: каким будет второй тур голосования в Грузии

Второй тур выборов в парламент Грузии будет проходить на фоне политического кризиса в стране, возникшего из-за несогласия оппозиционных партий с результатами первого тура

Вторые туры выборов стали необходимы, так как ни один из кандидатов в своем округе не смог набрать более половины голосов на выборах 31 октября.

Оппозиция объявила бойкот - отказалоась от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Однако их кандидаты все равно будут в бюллетенях, так согласно законодательству во второй тур кандидаты попадают автоматически.

Игнор оппозиции

Сначала оппозиция планировала устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов. Позже они отказались от этой идеи, анонсировав "точечные протесты" в день голосования.

Однако сегодня, после консультаций с соратниками, оппозиция решила бездействовать.

"Любая акция, которую мы бы провели завтра, придала бы вторым турам значение и важность, поэтому мы приняли решение не давать вторым турам дополнительной нагрузки и упразднили все акции, которые обсуждали. Мы считаем вторые туры фарсом и не признаем результаты первого тура",- сказал Удумашвили.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава подтвердил позицию коллеги.

"Второй тур - от и до фикция, для того чтобы утвердить фальсификацию 31 октября. Поэтому единственной правильной реакцией общества и всего политического спектра на это будет игнорирование", - сказал Угулава.

МВД Грузии уже распространило заявление, в котором подчеркнуто, что в день выборов в стране будут усилены меры безопасности, а все незаконные действия будут срого и незамедлительно наказываться.

Кандидаты

Во всех 17 округах во втором туре будут участвовать представители правящей партии, которые в 16 округах заняли первые места, уступив только тбилисский округ Глдани.

Второй тур пройдет во всех восьми округах Тбилиси, где оппозиция перед выборами договорилась представить единых кандидатов. Сюрпризом стало прохождение во второй тур лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который в объединении оппозиции на тот момент не участвовал.

Округ Кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия Кандидат от оппозиции Мтацминда-Крцаниси Бека Одишария Шалва Шавгулидзе - "Европейская Грузия" Ваке Нодар Турдзеладзе Элене Хоштария - "Европейская Грузия" Сабуртало Давид Сергеенко Алеко Элисашвили - "Граждане" Исани Каха Кахишвили Хатия Деканоидзе – "Единое национальное движение" Самгори Созар Субари Леван Хабеишвили – "Единое национальное движение" Дидубе-Чугурети Георгий Вольский Зураб Джапаридзе – "Гирчи" Надзаладеви Михаил Кавелашвили Шалва Нателашвили – "Лейбористкая партия" Глдани Леван Кобиашвили Ника Мелия – "Единое национальное движение" Также вторые туры пройдут в ряде регионов, где сойдутся в борьбе кандидаты "Грузинской мечты" и "Единого национального движения". Округ Кандидат от партии "Грузинская мечта –Демократическая Грузия" Кандидат от "Единого национального движения" Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи Ираклий Кадагишвили Георгий Ботковели Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги Шалва Кереселидзе Цезарь Чочели Рустави, Гардабани Нино Лацабидзе Давид Киркитадзе Хашури, Карели Заал Дугладзе Нато Чхеидзе Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати Бежан Накадзе Каха Гецадзе Кутаиси Заза Ломинадзе Григол Вашадзе Зугдиди Ираклий Чиковани Малхаз Джалагония Батуми Ресан Концелидзе Леван Варшаломидзе Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло Анзор Болквадзе Миша Болквадзе

Немного цифр

Ибирательные участки для жителей 17 округов откроются в 08:00 утра и голосование продлиться до 20:00.

Голосовать во втором туре имеют право 1 999 324 избирателя, которые смогут сделать свой выбор на 1923 участках и 80 спецучастках, которые будут функционировать в карантийных зонах.

Больные коронавирусом, проходящие лечение на дому или в клиниках, а также находящиеся в зонах карантина и на самоизоляции будут голосовать на спецучастках.

Граждане, которые не могут выйти из дома из-за состояния здоровья, воспользуются переносной урной.

От первого тура второй тур будет отличаться тем, что за его процессом не будут следить представители участвующих в выборах оппозиционных партий. Оппозиция в знак протеста сняла своих наблюдателей и отозвала своих членов комиссий.

Тем не менее, за ходом голосования будут наблюдать 9 521 представитель партий, 47 345 местных, а также 920 международных наблюдателей.

Освещать процесс будут 65 964 представителя СМИ.

Пандемия коронавируса

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 96 тысяч инфицирования, скончались до 900 человек.

С учетом сложившейся ситуации выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.

При этом, весь процесс голосования будет прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.

Процедура голосования

До голосования все избиратели, кроме больных коронавирусом, а также находящихся в зонах карантина и на самоизоляции, будут проходить процедуру маркирования.

Процедура маркирования избирателей – нанесение специальной бесцветной жидкости на ноготь, которая видна под ультрафиолетом- обязательная в Грузии в последние 10 лет.

До входа на участок всех избирателей Грузии проверяют на наличие маркировки, чтобы избиратель не смог проголосовать дважды.

Также на этих выборах все списки избирателей будут с фотографиями, предоставленными Агентством гражданского реестра, соответствующими фотографиям на удостоверении личности или паспорте.

Несмотря на то, что сам процесс голосования проходит в маске, каждый избиратель будет обязан дважды показать лицо – при проверке документов при входе на участок и при выдачи бюллетеней.

Получив бюллетень, избиратель проходит в кабину для голосования и делает свой выбор. После чего подходит к урне для голосования, кладет бюллетень в конверт и кидает в урну.

Агитация и День тишины

Агитация запрещена только в день выборов 21 октября с 00:00 до 20:00. В это время запрещена любая политическая реклама или призывы проголосовать за ту или иную партию.

При этом, партиям в течение всего "времени тишины" не запрещено призывать своих сторонников к активности на голосовании.

За безопасностью в день выборов будет следить МВД Грузии. Однако при этом полиция не будет иметь право находиться на территории участка либо рядом с ним.

Туда полицейский сможет попасть только по вызову в случае реальной угрозы, после устранения которой он будет обязан покинуть территорию.

Кроме того, в радиусе 100 метров от участков запрещено находиться агитаторам любых партий.

Подсчет голосов

Подсчет голосов на избирательных участках начинается сразу же после завершения голосования - в 20:00.

Процедура следующая – члены комиссии снимают печать с урны для голосования, открывают ее и начинают считать голоса.

По итогам подсчета составляется протокол, который отправляется в окружную комиссию, и та после проверки загружает его на сайт Центральной избирательной комиссии.

Итоги выборов

Для победы один из двух кандидатов должен набрать больше голосов чем его противник, вне зависимости от явки избирателей.

Однако, в отличии от предыдущих выборов в парламент, на этот раз победа во втором туре не влияет на число депутатов, которые проведет партия в парламент.

По новой системе подсчета голосов, итоговое число депутатов от партии определяется числом мест, полученных на пропорциональных выборах, а эти итоги Центральная избирательная комиссия уже подвела.

И с учетом новой системы правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" вне зависимости от исхода вторых туров получает 76 мест в парламенте страны и парламентское большинство.