Поиск компромисса: о чем говорили лидеры оппозиции с послами

После завершения встречи представители оппозиции заявили, что это была подготовка к третьему раунду переговоров с властями

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Политический кризис в Грузии после парламентских выборов с очередной попытки вновь надеются решить послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан, которые взяли на себя роль посредников в процессе переговоров между правящей партией и оппозицией.

С раннего утра в пятницу в резиденцию посла ЕС приходили лидеры оппозиционных партий. На этот раз - по одному.

Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Грузинская оппозиция отказывается от участия во втором туре выборов и от депутатских мандатов, полученных по пропорциональной системе - а это более 50% голосов.

К делу срочно подключились западные дипмиссии, которые пригласили стороны к переговорам. Однако по итогам двух раундов позиции сторон не сблизились. А после завершения "индивидуальных встреч" в пятницу представители оппозиции заявили, что они были подготовкой к третьему раунду переговоров.

Оппозиция планы не меняет

Один за другим представители оппозиции делали комментарии после аудиенции. Одним из первых вышел лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили.

"Мы встречаемся с послами не для того, чтобы кто-то смог уговорить нас пойти на уступки....Иванишвили проиграл выборы, соответственно он не может сформировать правительство", - заявил Нателашвили.

По словам экс-спикер парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Единая Грузия"если требования оппозиции не будут выполнены, то это будет означать завершение политической жизни в Грузии.

"Они ищут выход. А выход состоит в принятии двустороннего решения, которое обеспечит продолжение политической жизни в стране, которое даст возможность прекращения акций. Я объяснила нашим друзьям, что для политического спектра практически невозможно принять решение о входе в парламент, который является нелегитимным, который избран путем фальсификации", - заявил Бурджанадзе.

По словам лидера "Альянса патриотов Грузии" Ирмы Инашвили, на месте "Грузинской мечты" она бы не побоялась назначения повторных выборов.

"Вот если бы я была у власти и была бы в политическом кризисе, я бы вышла и сказала, что не боюсь повторных выборов, не буду углублять политический кризис и назначу повторные выборы, скажем, весной. Подготовлю соответствующие законодательные изменения, сделаю это вместе с оппозицией и еще раз покажу результат", - заявила Инашвили, представляя себя на месте правящей партии.

Подготовка к третьему раунду

Не стал уточнять детали разговора с послами и лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

"Есть попытки заранее сблизить позиции власти и оппозиционных партий, чтобы, когда состоится третий раунд, он завершился каким-то результатом и чтобы не была просто встреча ради встречи. Досрочные выборы являются компромиссным вариантом. Посмотрим, что будет за столом переговоров", - заявил Джапаридзе.

Соглашение не должно означать поражение одной стороны, заявил в свою очередь один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

"Мы все вместе, в том числе и "Грузинская мечта", должны работать, чтобы выйти из этого кризиса. В этом случае отчуждение и конфронтация не являются выходом", - отметил Джапаридзе.

Решение в руках "Грузинской мечты"

Как отметил по завершении встречи лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, вопрос входа в парламент без достижения соглашения между властью и оппозицией не обсуждается.

"Еще раз подчеркиваю, что конкретные предложения, если такие рассматривает "Грузинская мечта", или механизмы решения сейчас больше в их руках, а не в наших", - заявил Вашадзе.

По словам одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе, оппозиция ждет компромиссные предложения от "Грузинской мечты".

"Мы еще раз повторили посредникам, что среди требований оппозиции самое главное - проведение досрочных выборов, совершенно новая избирательная администрация и политзаключенные. Точка! От "Грузинской мечты" ждем компромиссные предложения. 2021 год будет очень опасным со всех точек зрения, хотите с экономической, хотите с политической, хотите с социальной, или с точки зрения внешней политики", - отметил Вашадзе.

По оценке же посла США Келли Дегнан, политические партии пытаются найти выход из ситуации.

"Мы, по возможности, готовы поддержать продолжение конструктивного разговора. Все должны решать политические партии", - отметила Дегнан.