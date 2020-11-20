23:32 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
Акция протеста оппозиции против фальсификации выборов 18 ноября 2020 года

Поиск компромисса: о чем говорили лидеры оппозиции с послами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (95)
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250099204.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201120/250114711/Poisk-kompromissa-o-chem-govorili-lidery-oppozitsii-s-poslami.html

После завершения встречи представители оппозиции заявили, что это была подготовка к третьему раунду переговоров с властями

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Политический кризис в Грузии после парламентских выборов с очередной попытки вновь надеются решить послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан, которые взяли на себя роль посредников в процессе переговоров между правящей партией и оппозицией.

С раннего утра в пятницу в резиденцию посла ЕС приходили лидеры оппозиционных партий. На этот раз - по одному.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе
photo: Government of Georgia / FB
Каладзе: оппозиция мобилизует электорат ко второму туру выборов

Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Грузинская оппозиция отказывается от участия во втором туре выборов и от депутатских мандатов, полученных по пропорциональной системе - а это более 50% голосов.

К делу срочно подключились западные дипмиссии, которые пригласили стороны к переговорам. Однако по итогам двух раундов позиции сторон не сблизились. А после завершения "индивидуальных встреч" в пятницу представители оппозиции заявили, что они были подготовкой к третьему раунду переговоров.

Оппозиция планы не меняет

Один за другим представители оппозиции делали комментарии после аудиенции. Одним из первых вышел лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили.

"Мы встречаемся с послами не для того, чтобы кто-то смог уговорить нас пойти на уступки....Иванишвили проиграл выборы, соответственно он не может сформировать правительство", - заявил Нателашвили.

По словам экс-спикер парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, если требования оппозиции не будут выполнены, то это будет означать завершение политической жизни в Грузии.

"Они ищут выход. А выход состоит в принятии двустороннего решения, которое обеспечит продолжение политической жизни в стране, которое даст возможность прекращения акций. Я объяснила нашим друзьям, что для политического спектра практически невозможно принять решение о входе в парламент, который является нелегитимным, который избран путем фальсификации", - заявил Бурджанадзе.

По словам лидера "Альянса патриотов Грузии" Ирмы Инашвили, на месте "Грузинской мечты" она бы не побоялась назначения повторных выборов.

"Вот если бы я была у власти и была бы в политическом кризисе, я бы вышла и сказала, что не боюсь повторных выборов, не буду углублять политический кризис и назначу повторные выборы, скажем, весной. Подготовлю соответствующие законодательные изменения, сделаю это вместе с оппозицией и еще раз покажу результат", - заявила Инашвили, представляя себя на месте правящей партии.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Бойкот и тонкости Конституции: будет ли парламент Грузии однопартийным?

Подготовка к третьему раунду

Не стал уточнять детали разговора  с послами и лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

მამუკა მდინარაძე
photo: Georgian Dream / FB
"Грузинская мечта" не собирается проводить повторные выборы в парламент

"Есть попытки заранее сблизить позиции власти и оппозиционных партий, чтобы, когда состоится третий раунд, он завершился каким-то результатом и чтобы не была просто встреча ради встречи. Досрочные выборы являются компромиссным вариантом. Посмотрим, что будет за столом переговоров", - заявил Джапаридзе.

Соглашение не должно означать поражение одной стороны, заявил в свою очередь один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

"Мы все вместе, в том числе и "Грузинская мечта", должны работать, чтобы выйти из этого кризиса. В этом случае отчуждение и конфронтация не являются выходом", - отметил Джапаридзе.

Решение в руках "Грузинской мечты"

Как отметил по завершении встречи лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, вопрос входа в парламент без достижения соглашения между властью и оппозицией не обсуждается.

"Еще раз подчеркиваю, что конкретные предложения, если такие рассматривает "Грузинская мечта", или механизмы решения сейчас больше в их руках, а не в наших", - заявил Вашадзе.

Акция грузинской оппозиции в связи с визитом Майка Помпео в Грузию 18 ноября 2020 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Чем закончилась встреча помощника госсекретаря США с грузинской оппозицией?

По словам одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе, оппозиция ждет компромиссные предложения от "Грузинской мечты".

"Мы еще раз повторили посредникам, что среди требований оппозиции самое главное - проведение досрочных выборов, совершенно новая избирательная администрация и политзаключенные. Точка! От "Грузинской мечты" ждем компромиссные предложения. 2021 год будет очень опасным со всех точек зрения, хотите с экономической, хотите с политической, хотите с социальной, или с точки зрения внешней политики", - отметил Вашадзе.

По оценке же посла США Келли Дегнан, политические партии пытаются найти выход из ситуации.

Молчаливая акция оппозиции 18 ноября 2020
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Помпео в Тбилиси: оппозиция проводит молчаливую акцию протеста

"Мы, по возможности, готовы поддержать продолжение конструктивного разговора. Все должны решать политические партии", - отметила Дегнан. 

 

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (95)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться