Второй тур выборов в Грузии: несколько участков не открылись из-за непогоды

Избиратели в нескольких высокогорных районах Грузии пока не могут проголосовать на втором туре выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Несколько избирательных участков в грузинском регионе Мцхета-Мтианети не смогли вовремя открыться в связи с ухудшением погодных условий, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

Бойкот, кризис и выборы без выбора: каким будет второй тур голосования в Грузии>>

В частности, участки не открылись в высокогорных курортах Гудаури и Шатили, а избирательный участок в местности Хада открылся с опозданием.

"Все избирательные участки открываются в 8 часов. Открыть единичные участки не удалось из-за непогоды. В ущелье Хада сравнительно позже открылся один избирательный участок. Что касается Шатили, здесь не открывается участок, поскольку вертолет не может доставить членов комиссии на место. Также хотим предоставить информацию в связи с Гудаури. По той же причины не может открыться специально созданный один участок, где количество избирателей составляет 19. Также не может открыться один из участков, где 205 избирателей. Эти два участка могут открыться позднее", – сказала представитель ЦИК.

Вместе с тем она отметила, что все остальные участки в Грузии к 8 часам были готовы принять первых избирателей.

"На каждом участке соблюдены санитарно-гигиенические нормы. Проходит процесс голосования. И мы призываем избирателей принять активное участие во втором туре парламентских выборов Грузии", – отметила Иоселиани.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.