Премьер Грузии одним из первых проголосовал во втором туре выборов

Глава грузинского правительства хочет, чтобы политические процессы в стране поскорее перешли в парламент

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие во втором туре парламентских выборов.

Глава правительства отдал голос на избирательном участке №5 в столичном районе Мтацминда вместе с супругой.

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В избирательном округе Мтацминда-Крцаниси, где голосовал премьер, на парламентское кресло претендуют представитель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бека Одишария и кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Шалва Шавгулидзе.

"Во втором туре, безусловно, я сделал выбор за то, чтобы избирательный процесс завершился как можно скорее, чтобы все политики, которым грузинский избиратель объявил доверие, почувствовали эту ответственность, и все политические процессы перешли в политические форматы в парламенте. Насколько бы большое отличие не было между нами, мы должны научится договариваться друг с другом. Должны научиться брать на себя ответственность и должны научится работать вместе", – заявил Гахария.

По его словам, именно так и строится демотическое европейские государство.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.