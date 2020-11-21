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Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020

Премьер Грузии одним из первых проголосовал во втором туре выборов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (24)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201121/250117496/Premer-Gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-vo-vtorom-ture-vyborov.html

Глава грузинского правительства хочет, чтобы политические процессы в стране поскорее перешли в парламент

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие во втором туре парламентских выборов.

Глава правительства отдал голос на избирательном участке №5 в столичном районе Мтацминда вместе с супругой.

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В избирательном округе Мтацминда-Крцаниси, где голосовал премьер, на парламентское кресло претендуют представитель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бека Одишария и кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Шалва Шавгулидзе.

"Во втором туре, безусловно, я сделал выбор за то, чтобы избирательный процесс завершился как можно скорее, чтобы все политики, которым грузинский избиратель объявил доверие, почувствовали эту ответственность, и все политические процессы перешли в политические форматы в парламенте. Насколько бы большое отличие не было между нами, мы должны научится договариваться друг с другом. Должны научиться брать на себя ответственность и должны научится работать вместе", – заявил Гахария.

По его словам, именно так и строится демотическое европейские государство.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (24)


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