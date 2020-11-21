Дымовые шашки и оглушительные сигналы: у резиденции Иванишвили прошла акция протеста

Несколько десятков человек требовали от лидера правящей партии проведения повторных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Представители молодежных оппозиционных организаций провели акцию протеста у резиденции председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

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Несколько десятков человек принесли с собой портрет Ким Чен Ына, заявляя, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы и требуя проведения повторных выборов. Демонстранты запустили дымовые шашки и сигналили на протяжении часа. Кроме того, протестующие написали на стене у входа в резиденцию "Вор голосов" и "Фальсификатор".

"Это склонность к диктатуре, когда с тобой не конкурирует оппозиция, поскольку ты создаешь неравные условия. Бидзина Иванишвили становится похожим на лидера Северной Кореи. И именно для люстрации этого мы сегодня здесь собрались", – заявил участник акции.

На месте мобилизована полиция. Инцидентов в ходе акции не было.

В субботу в Грузии в 17 избирательных мажоритарных округах проходит второй тур парламентских выборов. Объединенная оппозиция отказалась от участия в них, однако законодательство не признает отказ на этом этапе, поэтому в бюллетенях будут указаны все кандидаты от оппозиции, перешедшие во второй тур.

Оппозиция считает результаты голосования 31 октября сфальсифицированными в пользу правящей партии. В знак протеста они объявили бойкот второму туру и отказались от мандатов в парламенте.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными, обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.