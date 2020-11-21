Президент Грузии надеется, что парламент будет многопартийным

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие во втором туре парламентских выборов.

Глава правительства отдала голос на избирательном участке в столичном районе Мтацминда.

"Я проголосовала за комплектацию парламента десятого созыва. Я очень надеюсь, как и вся Грузия, что это будет эффективным и деловым парламентом, многопартийным. Это то, что решил грузинский избиратель – проголосовал за девять партий. И думаю, что все должны уважать избирателей и их желание. Этот парламент будет очень важным и его деятельность начнется очень скоро, поскольку мы должны принять бюджет, который этой зимой, исходя из пандемии и социально-экономического кризиса, будет очень важным. И я трудно себе представлю, что этот бюджет будет принят так, чтобы участвовали не все (партии – ред.)", – заявила Зурабишвили.

Свой гражданский долг также выполнил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

© Sputnik / STRINGER Каха Каладзе принимает участие в голосовании в ходе второго тура парламентских выборов

"Сегодня я проголосовал за мир, стабильность, экономическое развитие и успешную Грузию, что очень важно и нужно нашей стране", – заявил Каладзе.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Оппозиция с таким исходом не согласна и планирует отказаться от работы в парламенте десятого созыва.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.