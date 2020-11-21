"Победит здравый смысл" - Иванишвили принял участие во втором туре выборов

Политик пришел голосовать на участок в тбилисском районе Мтацминда вместе с членами семьи

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре парламентских выборов 2020.

© Sputnik / STRINGER Бидзина Иванишвили со своей семьей принял участие в голосовании в ходе второго тура выборов

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Политик пришел голосовать на участок в тбилисском районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе, сыном Берой и невесткой Нанукой Гудавадзе.

"Я еще раз хочу поблагодарить грузинский народ за высокую гражданскую ответственность, которую они проявили 31 октября. И сегодня в этот сложный период, когда бушует COVID-19, грузинская общественность проявила максимальную мобилизацию", – сказал Иванишвили

По его словам, международное сообщество признало, что первый тур выборов был проведен в конкурентной и свободной среде.

"В результате мы получили представительство девяти партий в парламенте, что нужно приветствовать. Вместе с тем, как вам известно, некоторые политические партии излишне эмоционально и амбициозно фиксируют позиции. Но думаю, что победит здравый смысл, и мы получим парламент с многопартийным представительством", – заявил Иванишвили.

В избирательном округе Мтацминда-Крцаниси, где голосовал Иванишвили, на парламентское кресло претендуют представитель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бека Одишария и кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Шалва Шавгулидзе.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.