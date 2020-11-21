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Центральная Избирательная комиссия Грузии

ЦИК Грузии: явка избирателей к 12:00 – 8,29%

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (27)
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В бюллетене указаны двое кандидатов, показавшие лучшие результаты в первом туре, хотя оппозиционные партии сняли своих представителей с выборов

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

В частности, с 08:00 утра свою позицию выразили более 177 462 гражданина Грузии.

"Самая высокая активность зафиксирована в регионе Имерети – 11,4%, а самая низкая – в мажоритарном округе Сабуртало – 6,2%", – отметила Иоселиани.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

Парламентские выборы в Грузии по мажоритарной системе - второй тур
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Парламентские выборы в Грузии по мажоритарной системе - второй тур
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (27)


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