ЦИК Грузии: явка избирателей к 12:00 – 8,29%

В бюллетене указаны двое кандидатов, показавшие лучшие результаты в первом туре, хотя оппозиционные партии сняли своих представителей с выборов

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

В частности, с 08:00 утра свою позицию выразили более 177 462 гражданина Грузии.

"Самая высокая активность зафиксирована в регионе Имерети – 11,4%, а самая низкая – в мажоритарном округе Сабуртало – 6,2%", – отметила Иоселиани.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.