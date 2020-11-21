Проблемы решены: избирательные участки в Гудаури и Шатили уже принимают избирателей

Несколько избирательных участков в грузинском регионе Мцхета-Мтианети не смогли вовремя открыться в связи с ухудшением погодных условий

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Избирательные участки в Грузии, которые не смогли открыться вовремя, уже работают в обычном режиме, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

Несколько избирательных участков в грузинском регионе Мцхета-Мтианети не смогли открыться в 08:00 утра в связи с ухудшением погодных условий. В частности, участки не открылись в высокогорных курортах Гудаури и Шатили – туда не могли доставить наблюдателей на вертолете, а избирательный участок в местности Хада открылся с опозданием.

"Один избирательный участок в Гудаури открылся с опозданием из-за непогоды. На указанном участке к этому времени уже проходит голосование. Напомню, что на указанном участке 205 избирателей. Что касается еще одного специально созданного участка в Шатили, где 19 избирателей, переносная избирательная урна уже обслуживает находящихся в изоляции избирателей", – сказала Иоселиани.

Она добавила, что процесс голосования на участках проходит в мирной среде и у граждан есть возможность свободно и беспрепятственно зафиксировать свой голос.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.