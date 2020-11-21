Еще один протест: у здания ЦИК Грузии устроили акцию-перформанс

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Молодежное крыло "Лейбористской партии Грузии" и гражданские активисты провели акцию-перформанс у здания Центральной избирательной комиссии, обклеив железное ограждение вокруг ЦИК тематическими плакатами.

Плакаты были советской тематики с лозунгами "Все на выборы". Перформанс проходил под звуки гимна СССР.

"Это насмешка над Бидзиной Иванишвили (глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – ред.)", – сказал один из лидеров "Лейбористской партии" Лаша Чхартишвили.

Ранее молодые активисты провели акцию протеста у резиденции Иванишвили, требуя признать итоги первого тура выборов нелегитимными.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.