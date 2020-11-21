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Главы парламентов Грузии и Болгарии Ираклий Кобахидзе и Цвета Караянчева

В "Грузинской мечте" заявили, что оппозиция тайно мобилизует избирателей

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (31)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201121/250122941/V-Gruzinskoy-mechte-zayavili-chto-oppozitsiya-tayno-mobilizuet-izbirateley.html

Оппозиция официально отказалась от участия во втором туре выборов, однако их имена все еще указаны в бюллетенях

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Оппозиция тайно мобилизует избирателей ко второму туру парламентских выборов, которые проходят в Грузии в субботу, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

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Второй тур парламентских выборов проходит в 17 избирательных мажоритарных округах. Объединенная оппозиция отказалась от участия в них, однако законодательство не признает отказ на этом этапе, поэтому в бюллетенях будут указаны все кандидаты от оппозиции, перешедшие во второй тур.

"Несмотря на то, что оппозиционные кандидаты отказались от участия, я напомню, что их фамилии остаются в бюллетени. Кроме того, они тайно активно работают над мобилизацией избирателей. Соответственно, мы призываем избирателей к максимальной активности, чтобы наши кандидаты убедительно выиграли второй тур выборов", – заявил Кобахидзе.

Оппозиция обвиняет власти в фальсификации выборов и проводит акции протеста. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Как отметил Кобахидзе, консультации правящей партии с оппозицией продолжаются.

"Готовность к консультациям выразили все политические партии, и у нас есть большая надежда и уверенность, что эти консультации завершатся успешно, и многопартийный парламент состоится… Здесь, естественно, нечего уступать. Выборы состоялись и выборы были позитивно оценены со стороны наших международных партнеров. Что касается консультаций, то естественно, мы готовы к этим консультациям и на основе этих консультаций мы должны достичь общей победы", – отметил Кобахидзе.

Во время второго тура избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (31)


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