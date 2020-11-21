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Каха Каладзе принимает участие в голосовании в ходе второго тура выборов

Без очередей и скандалов: как проходит второй тур выборов в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (31)
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За процессом голосования не следят представители оппозиционных партий. Оппозиция в знак протеста сняла своих наблюдателей и отозвала своих членов комиссий

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Второй тур парламентских выборов проходит в спокойной атмосфере, людей на избирательных участках очень мало, сообщает корреспондент Sputnik Грузия, который наблюдает за ходом голосования.

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В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают будущих депутатов от 17 мажоритарных округов. В бюллетенях указаны двое кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

"Я пришла выполнить свой гражданский долг, несмотря на риски пандемии. Людей очень мало, во время первого тура здесь была очередь",- сказала корр. Sputnik Грузия избиратель Наталья Ткаченко, которая пришла голосовать на участок № 1055 в столичном районе Самгори.

Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%.

В частности, с 08:00 утра свою позицию выразили более 177 462 гражданина Грузии. Явка избирателей на первом туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 19,41%. Но тогда депутатов выбирали более 3,5 миллиона избирателей во всех 30 мажоритарных округах.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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От первого тура второй тур отличается еще и тем, что за процессом голосования не следят представители оппозиционных партий.  Оппозиция в знак протеста сняла не только своих кандидатов, но также и наблюдателей и отозвала своих членов комиссий.

"На участке очень мало наблюдателей. Здесь присутствуют только представители правящей партии, поэтому неудивительно, что никто не кричит о  нарушениях, провоцируя скандалы", - отметила Ткаченко.

На всех избирательных участках повышенны меры безопасности - выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса. Из-за коронавируса все избиратели приходят в масках, но каждый обязан дважды показать лицо – при проверке документов при входе на участок и при выдаче бюллетеня.

Получив бюллетень, избиратель проходит в кабину для голосования и делает свой выбор, используя индивидуальную ручку. После чего подходит к урне для голосования, кладет бюллетень в конверт и кидает в урну.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (31)


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