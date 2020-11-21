"Ждем конкретных предложений" – грузинская оппозиция готова пойти на компромисс

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Прошедшие в парламент оппозиционные партии, которые отказались от депутатских мандатов, готовы пойти на определенный компромисс с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия", заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Второй тур выборов в Грузии: голосование идет в 17 округах - онлайн трансляция>>

Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

В пятницу послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан встретились с лидерами оппозиционных партий. Это была своего рода подготовка к третьему раунду переговоров между оппозицией и правящей партией.

"Оппозиция готова к диалогу, готова и к определенным компромиссам. Но пока ждем конкретных предложений от другой стороны… Говорить заранее, какими могут быть уступки, будет неправильно. У нас есть свои предложения, а власти пока не делали встречных предложений", – заявил Чихладзе.

Точная дата проведения третьего раунда переговоров пока не известна.

Между тем, в субботу в 17 избирательных мажоритарных округах проходит второй тур парламентских выборов. Объединенная оппозиция отказалась от участия в них, однако законодательство не признает отказ на этом этапе, поэтому в бюллетенях будут указаны все кандидаты от оппозиции, перешедшие во второй тур.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, но они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.