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Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - протестующие у парламента

"Ждем конкретных предложений" – грузинская оппозиция готова пойти на компромисс

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (47)
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Грузинская оппозиция обвиняет власти в фальсификации выборов и требует проведения повторного голосования

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Прошедшие в парламент оппозиционные партии, которые отказались от депутатских мандатов, готовы пойти на определенный компромисс с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия", заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

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Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

В пятницу послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан встретились с лидерами оппозиционных партий. Это была своего рода подготовка к третьему раунду переговоров между оппозицией и правящей партией.

"Оппозиция готова к диалогу, готова и к определенным компромиссам. Но пока ждем конкретных предложений от другой стороны… Говорить заранее, какими могут быть уступки, будет неправильно. У нас есть свои предложения, а власти пока не делали встречных предложений", – заявил Чихладзе.

Точная дата проведения третьего раунда переговоров пока не известна.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Между тем, в субботу в 17 избирательных мажоритарных округах проходит второй тур парламентских выборов. Объединенная оппозиция отказалась от участия в них, однако законодательство не признает отказ на этом этапе, поэтому в бюллетенях будут указаны все кандидаты от оппозиции, перешедшие во второй тур.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, но они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (47)


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