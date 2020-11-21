ЦИК Грузии: явка избирателей к 17:00 – 20,74%

В бюллетене указаны двое кандидатов, показавшие лучшие результаты в первом туре, хотя оппозиционные партии сняли своих представителей с выборов

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составила 20,74%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

Второй тур выборов в Грузии: голосование идет в 17 округах - онлайн трансляция>>

По ее словам, с 08:00 утра свою позицию выразили 443 963 гражданина Грузии, которые выбирают депутатов от 17 мажоритарных округов.

"Самая высокая активность зафиксирована в округе Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло – 31,2%, а самая низкая – в столичном мажоритарном округе Надзаладеви – 16%", – отметила Иоселиани.

Явка избирателей на первом туре парламентских выборов в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составила 45,77%. Тогда депутатов выбирали более 3,5 миллиона избирателей во всех 30 мажоритарных округах.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.